HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
Política

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

En 2021, la JNJ destituyó a Gálvez, pero en 2025, el Tribunal Constitucional anuló dicha decisión. Además, Gálvez intentó entrar a la política con el partido Peruanos Unidos.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación | Composición: LR.
Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación | Composición: LR.

Tomás Aladino Gálvez Villegas es el nuevo fiscal de la Nación. El abogado formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) asumirá la titularidad del Ministerio Público en reemplazo de Delia Espinoza, recientemente suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Nombrado fiscal supremo en 2015, Gálvez ejercerá por primera vez como fiscal de la Nación, en medio de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Gálvez fue señalado por sus nexos con dicha red criminal, liderada por el exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, César Hinostroza. Se le atribuye haber gestionado ante Hinostroza para favorecer a un condenado por tenencia ilegal de armas, intervenir a favor de una de las partes en un proceso de familia y facilitar el acercamiento entre Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, y el fiscal a cargo de su caso. Según los reportes, Gálvez habría sostenido más de 20 comunicaciones con integrantes de Los Cuellos Blancos.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

lr.pe

Las consecuencias de esta vinculación fueron directas. En 2021, el Pleno de la JNJ decidió destituir a Gálvez Villegas de su cargo como fiscal supremo titular. El hoy fiscal de la Nación estuvo cerca de enfrentar sanciones más severas. Sin embargo, en 2025 el Tribunal Constitucional anuló su destitución y dispuso la restitución de su título como fiscal supremo. Durante la polémica por su relación con la red criminal, el Congreso evaluó inhabilitarlo de la función pública, pero finalmente archivó la denuncia argumentando que no existían las pruebas suficientes.

Fuera del Ministerio Público, Gálvez promovió la creación del partido político Peruanos Unidos, ¡Somos Libres!, con el cual lanzó su precandidatura a la presidencia de la República. No obstante, su incursión política quedó interrumpida tras confirmarse su retorno a la Fiscalía.

PUEDES VER: Ocho heridos en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

lr.pe

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos resolvió encargar a Tomás Gálvez la titularidad interina del Ministerio Público, siguiendo la norma que regula la sucesión en ese puesto. Esta medida se adopta luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sancionara a Delia Espinoza con una suspensión de seis meses. Durante ese periodo, Gálvez asumirá la conducción del Ministerio Público, aunque el tiempo de su gestión podría prolongarse si la JNJ decide ampliar la sanción impuesta a Espinoza.

PUEDES VER: Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

lr.pe

La elección se concretó en una reunión extraordinaria realizada en la sede fiscal desde primeras horas de la mañana. Como había anticipado La República, tanto Gálvez como Patricia Benavides figuraban entre los principales postulados para reemplazar a Espinoza. Pese a que en un inicio se consideraba que Benavides tenía mayores probabilidades de obtener el cargo, Gálvez destacó por su capacidad de competencia y firme intención de hacerse con la designación.

Finalmente, tras la renuncia de los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos a postularse para la función, Gálvez aceptó asumir la fiscalía de la Nación en condición de interino. Su designación se fundamentó en el criterio de antigüedad y marca el inicio de un periodo de liderazgo temporal dentro del Ministerio Público.

Notas relacionadas
Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

LEER MÁS
Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

LEER MÁS
Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

LEER MÁS
De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

LEER MÁS
Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

LEER MÁS
Amenazan de muerte a testigo en el caso de Víctor Zanabria: revelan audio con intimidaciones

Amenazan de muerte a testigo en el caso de Víctor Zanabria: revelan audio con intimidaciones

LEER MÁS
Ocho heridos en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

Ocho heridos en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota