¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Tomás Aladino Gálvez Villegas es el nuevo fiscal de la Nación. El abogado formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) asumirá la titularidad del Ministerio Público en reemplazo de Delia Espinoza, recientemente suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Nombrado fiscal supremo en 2015, Gálvez ejercerá por primera vez como fiscal de la Nación, en medio de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Gálvez fue señalado por sus nexos con dicha red criminal, liderada por el exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, César Hinostroza. Se le atribuye haber gestionado ante Hinostroza para favorecer a un condenado por tenencia ilegal de armas, intervenir a favor de una de las partes en un proceso de familia y facilitar el acercamiento entre Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, y el fiscal a cargo de su caso. Según los reportes, Gálvez habría sostenido más de 20 comunicaciones con integrantes de Los Cuellos Blancos.

Las consecuencias de esta vinculación fueron directas. En 2021, el Pleno de la JNJ decidió destituir a Gálvez Villegas de su cargo como fiscal supremo titular. El hoy fiscal de la Nación estuvo cerca de enfrentar sanciones más severas. Sin embargo, en 2025 el Tribunal Constitucional anuló su destitución y dispuso la restitución de su título como fiscal supremo. Durante la polémica por su relación con la red criminal, el Congreso evaluó inhabilitarlo de la función pública, pero finalmente archivó la denuncia argumentando que no existían las pruebas suficientes.

Fuera del Ministerio Público, Gálvez promovió la creación del partido político Peruanos Unidos, ¡Somos Libres!, con el cual lanzó su precandidatura a la presidencia de la República. No obstante, su incursión política quedó interrumpida tras confirmarse su retorno a la Fiscalía.

La Junta de Fiscales Supremos resolvió encargar a Tomás Gálvez la titularidad interina del Ministerio Público, siguiendo la norma que regula la sucesión en ese puesto. Esta medida se adopta luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sancionara a Delia Espinoza con una suspensión de seis meses. Durante ese periodo, Gálvez asumirá la conducción del Ministerio Público, aunque el tiempo de su gestión podría prolongarse si la JNJ decide ampliar la sanción impuesta a Espinoza.

La elección se concretó en una reunión extraordinaria realizada en la sede fiscal desde primeras horas de la mañana. Como había anticipado La República, tanto Gálvez como Patricia Benavides figuraban entre los principales postulados para reemplazar a Espinoza. Pese a que en un inicio se consideraba que Benavides tenía mayores probabilidades de obtener el cargo, Gálvez destacó por su capacidad de competencia y firme intención de hacerse con la designación.

Finalmente, tras la renuncia de los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos a postularse para la función, Gálvez aceptó asumir la fiscalía de la Nación en condición de interino. Su designación se fundamentó en el criterio de antigüedad y marca el inicio de un periodo de liderazgo temporal dentro del Ministerio Público.