Mundo

"Pende de un hilo": medios internacionales informan sobre moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú

Este proceso genera gran interés internacional, ya que más de 98 legisladores han mostrado apoyo, poniendo a Dina Boluarte en una situación crítica de cara a su permanencia.

Este proceso ha cobrado gran relevancia en la arena internacional, ya que la moción cuenta con un amplio respaldo legislativo. Foto: Composición LR
El Congreso de la República del Perú ha dado cuenta de cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentadas el 9 de octubre de 2025 por diversas bancadas parlamentarias. Estas mociones argumentan la "permanente incapacidad moral" de la mandataria, conforme al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.

Los motivos expuestos incluyen graves acusaciones de corrupción, presunto abandono de cargo y una gestión ineficaz frente a la creciente inseguridad ciudadana. El detonante más reciente fue el ataque armado durante la presentación del conjunto musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, que dejó seis heridos, incluidos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

Este proceso ha cobrado gran relevancia en la arena internacional, ya que la moción cuenta con un amplio respaldo legislativo, lo que pone a la presidenta en una situación crítica de cara a su permanencia en el cargo.

PUEDES VER: Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso debatirá admisión de oficios esta noche

"Dina Boluarte pende de un hilo por la crisis de violencia"

La BBC informa sobre las mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, resaltando el aumento de la violencia en Perú, además del ataque armado ocurrido durante un concierto de la banda Agua Marina en Lima. Este incidente, que dejó varios heridos, es descrito como un claro reflejo de la crisis de inseguridad que azota al país. La BBC señala que el ataque ha desatado una tormenta política.

El medio explica los grupos parlamentarios, incluyendo algunos que previamente respaldaban al gobierno de Boluarte, anunciaron su apoyo a una moción de vacancia contra la presidenta debido a su incapacidad para frenar la ola de criminalidad. La noticia resalta cómo la violencia ha impactado directamente en la política nacional.

"Congreso de Perú impulsan mociones de vacancia contra Boluarte"

Por su parte, CNN informa sobre la creciente presión política sobre Boluarte en Perú debido a la inseguridad y el crimen en el país, destacando que, en respuesta al deterioro de la situación, al menos cuatro mociones de vacancia han sido impulsadas en el Congreso.

Estas mociones, según CNN, son promovidas tanto por partidos de oposición como por antiguos aliados del gobierno, acusan a Boluarte de "permanente incapacidad moral" debido a su incapacidad para frenar la ola de violencia y criminalidad. Las mociones cuentan con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, y Alianza para el Progreso.

"Partidos que sostenían a Dina Boluarte anuncian moción"

El Tiempo informa sobre el proceso político en Perú que está llevando a cabo un fuerte impulso hacia la destitución de Boluarte. El detonante de esta iniciativa fue un tiroteo ocurrido durante un concierto de la banda de cumbia Agua Marina en Lima, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión de Boluarte, especialmente en temas de seguridad.

El artículo del medio colombiano destaca que la propuesta de vacancia cuenta con el apoyo de más de 98 legisladores, superando el umbral necesario para la destitución, lo que hace más probable que Boluarte enfrente una crisis política significativa.

"El Congreso de Perú reúne los votos para destituir a Dina Boluarte"

Así mismo, El País informa sobre la situación política crítica, quien se encuentra al borde de la destitución debido a una moción de vacancia presentada en el Congreso de Perú.

El artículo subraya cómo la falta de acción en la lucha contra el crimen organizado, junto con la creciente impopularidad de su gobierno, ha provocado una alianza de fuerzas políticas de oposición, incluyendo Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, quienes ahora impulsan la destitución de la presidenta.

