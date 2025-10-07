HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Política

Gobierno en jaque: incrementan los bloqueos en segundo día de paro regional en Cajamarca

Las agencias de buses en Chiclayo han tenido que cerrar temporalmente hasta que la carretera Fernando Belaúnde Terry pueda ser liberada.


Manifestantes indicaron que no cesarán en su pedido.
Manifestantes indicaron que no cesarán en su pedido. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: difusión.

Ronderos y miembros de colectivos civiles de Cajamarca continúan con su paro regional indefinido iniciado la madrugada del último lunes 6 de octubre. En su segundo día de protesta, se reporta un incremento de los puntos bloqueados en la carretera Fernando Belaúnde Terry y otras vías. La tensión sigue escalando a cada minuto mientras no hay una respuesta del Gobierno central.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Puedes ver: Policía captura a 'El Diablo' por intentar abusar sexualmente de censista del INEI en Chiclayo

lr.pe

Carretera Fernando Belaúnde Terry

Los reportes de diferentes medios de comunicación indican que en el sector Chiple, en la vía Chiclayo - Jaén, existen dos piquetes de manifestantes separados por algunos kilómetros. Asimismo, el bloqueo en el centro poblado Chamaya se movió algunos kilómetros, pero sigue con firmeza. Un poco más allá, ronderos de Cutervo han tomado el cruce Bellavista, salida de Jaén a la provincia de San Ignacio.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En todos estos puntos los protestantes se hacen presentes con palos de madera, llantas y piedras atravesadas en la carretera. Esto ha generado largas filas de vehículos de pasajeros y de carga, cuyos conductores y tripulantes claman por una tregua que les permita avanzar hacia su destino. En cambio, algunos pasajeros han optado por hacer trasbordos.

Cutervo

Otro punto en el que se han instalado los ronderos es en la salida de la ciudad de Cutervo hacia el distrito de Cochabamba (arco de ingreso). La Policía Nacional se ha trasladado hasta cada uno de estos lugares, pero aún no ha podido recuperar el control, pues la masa de manifestantes los supera largamente en número.

Cerca del mediodía se manejaba la posibilidad de que dirigentes, autoridades policiales y políticas se reúnan a fin de establecer un lapso para el pase de los buses y camiones. No obstante, esto todavía no era definitivo.

Puedes ver: Lambayeque: comunidades campesinas exigen asfaltado de carretera que beneficiaría a 7 mil personas

lr.pe

Agencias cierran en Chiclayo

Esta situación ha obligado a que algunas empresas de buses que funcionan dentro del terminal Gacela en la ciudad de Chiclayo cierren temporalmente hasta que se pueda restablecer el tránsito vehicular. El flujo de pasajeros se ha reducido hasta en un 95 % y quienes tienen que viajar con urgencia deciden abordar autos- colectivos hasta determinado punto, para luego caminar y hacer trasbordo.

Flujo de pasajeros se redujo a un 95% por el paro. Foto: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

Flujo de pasajeros se redujo a un 95% por el paro. Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Reclamos

Como se sabe, el pliego de reclamos de los ronderos y miembros de colectivos civiles de Cajamarca hacia el gobierno de Dina Boluarte es amplio, pero destaca la exigencia de mejoramiento de las carreteras en Cutervo, la implementación de los centros de salud y solución a las carencias en las instituciones educativas.

De igual manera, demandan la culminación de obras paralizadas y la presencia constante del Gobierno en esta parte del país.

Notas relacionadas
Paro en Cajamarca: rondas campesinas bloquean carretera Fernando Belaúnde y aíslan el norte del país

Paro en Cajamarca: rondas campesinas bloquean carretera Fernando Belaúnde y aíslan el norte del país

LEER MÁS
Capturan a falso estudiante por presunto abuso sexual a menor en universidad, en Chiclayo: un tatuaje fue clave para identificarlo

Capturan a falso estudiante por presunto abuso sexual a menor en universidad, en Chiclayo: un tatuaje fue clave para identificarlo

LEER MÁS
Policía captura a 'El Diablo' por intentar abusar sexualmente de censista del INEI en Chiclayo

Policía captura a 'El Diablo' por intentar abusar sexualmente de censista del INEI en Chiclayo

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

LEER MÁS
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

LEER MÁS
Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

LEER MÁS
Gobierno entrega camionetas Audi y autos de lujo de más de S/17 millones a altos mandos PNP

Gobierno entrega camionetas Audi y autos de lujo de más de S/17 millones a altos mandos PNP

LEER MÁS
Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025