Gobierno en jaque: incrementan los bloqueos en segundo día de paro regional en Cajamarca

Ronderos y miembros de colectivos civiles de Cajamarca continúan con su paro regional indefinido iniciado la madrugada del último lunes 6 de octubre. En su segundo día de protesta, se reporta un incremento de los puntos bloqueados en la carretera Fernando Belaúnde Terry y otras vías. La tensión sigue escalando a cada minuto mientras no hay una respuesta del Gobierno central.

Carretera Fernando Belaúnde Terry

Los reportes de diferentes medios de comunicación indican que en el sector Chiple, en la vía Chiclayo - Jaén, existen dos piquetes de manifestantes separados por algunos kilómetros. Asimismo, el bloqueo en el centro poblado Chamaya se movió algunos kilómetros, pero sigue con firmeza. Un poco más allá, ronderos de Cutervo han tomado el cruce Bellavista, salida de Jaén a la provincia de San Ignacio.

En todos estos puntos los protestantes se hacen presentes con palos de madera, llantas y piedras atravesadas en la carretera. Esto ha generado largas filas de vehículos de pasajeros y de carga, cuyos conductores y tripulantes claman por una tregua que les permita avanzar hacia su destino. En cambio, algunos pasajeros han optado por hacer trasbordos.

Cutervo

Otro punto en el que se han instalado los ronderos es en la salida de la ciudad de Cutervo hacia el distrito de Cochabamba (arco de ingreso). La Policía Nacional se ha trasladado hasta cada uno de estos lugares, pero aún no ha podido recuperar el control, pues la masa de manifestantes los supera largamente en número.

Cerca del mediodía se manejaba la posibilidad de que dirigentes, autoridades policiales y políticas se reúnan a fin de establecer un lapso para el pase de los buses y camiones. No obstante, esto todavía no era definitivo.

Agencias cierran en Chiclayo

Esta situación ha obligado a que algunas empresas de buses que funcionan dentro del terminal Gacela en la ciudad de Chiclayo cierren temporalmente hasta que se pueda restablecer el tránsito vehicular. El flujo de pasajeros se ha reducido hasta en un 95 % y quienes tienen que viajar con urgencia deciden abordar autos- colectivos hasta determinado punto, para luego caminar y hacer trasbordo.

Reclamos

Como se sabe, el pliego de reclamos de los ronderos y miembros de colectivos civiles de Cajamarca hacia el gobierno de Dina Boluarte es amplio, pero destaca la exigencia de mejoramiento de las carreteras en Cutervo, la implementación de los centros de salud y solución a las carencias en las instituciones educativas.

De igual manera, demandan la culminación de obras paralizadas y la presencia constante del Gobierno en esta parte del país.