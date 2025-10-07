HOYSuscripcion LR Focus

Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

Los youtubers del canal Zalo fueron críticos antes las últimas declaraciones realizadas por la presidenta Dina Boluarte en el marco del Paro de Transportistas a raíz de las extorsiones sufridas desde hace varios meses.

Dina Boluarte también recomendó que las denuncias las hagan llegar a la Policía. Foto: composiciónLR/YouTube/Difusión
Dina Boluarte también recomendó que las denuncias las hagan llegar a la Policía. Foto: composiciónLR/YouTube/Difusión

Las desafortunadas declaraciones acerca de las extorsiones a los transportistas hechas por la presidente de la República, Dina Boluarte, han sido blanco de severas críticas. Una de ellas llegó por parte de los youtubers del canal Zalo, quienes ironizaron con la recomendación hecha por la mandataria.

Los jóvenes creadores de contenido usaron su espacio para dejar saber su molestia ante una nueva minimización hecha por la jefa de Estado, quien declaró que los extorsionados no deben "abrir los mensajes ni llamadas" sino reportar los números ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

PUEDES VER: Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

Youtubers de Zalo critican a Dina Boluarte a raíz del Paro de Transportistas

Los conductores del programa 'Siempre Tarde' arremetieron ante las recomendaciones que la presidenta Dina Boluarte le brindó a los ciudadanos que son victimas de extorsiones, señalando que el hecho de acudir ante la PNP no sería una solución.

"¿Que vaya a la Policía? Una institución totalmente manchada (...) ¿No has visto las noticias, Dina? La Policía también trabaja junto a los extorsionadores", comentaron en un directo.

De forma irónica, los youtubers también acotaron que las llamadas, a las cuales la mandataria aconsejó no contestar para evitar una extorsión, son la última medida que toman los grupos delictivos.

"No me llega un WhatsApp primero, Dina, me llega una granada a mi negocio, en el mercado, a mi bodega, porque en este país si tú quieres emprender y te va bien, da miedo. Parece que a Dina y todos los congresistas, como no les llega esa noticia, pues no parece importarles", agregaron.

PUEDES VER: Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Dina Boluarte minimiza Paro de Transportistas

Durante una actividad oficial en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte propuso, como medida en la lucha contra las extorsiones hacia los transportistas, a no "abrir los mensajes ni llamadas" que reciben por parte de los delincuentes.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", opinó.

"Los mensajes son diversos. No solamente los llaman para chantajear o amenazar. Les dicen inclusive que tienen remezas en los bancos para que vayan a cobrar. Y, seguramente, el ciudadano dice quién me envió, tendrá familia en el extranjero y creen que les han enviado. No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la PNP, ellos harán la investigación", agregó.

