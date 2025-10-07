HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

La presidenta Boluarte no promulgará ley que otorga pensiones a docentes jubilados y cesantes. Ahora el Congreso tiene la potestad de hacer cambios o aprobarla por insistencia.

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 a docentes cesantes y jubilados
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 a docentes cesantes y jubilados

La presidenta de la República Dina Boluarte ha observado la ley aprobada por el Congreso que buscaba otorgar una pensión mínima de S/ 3,300 a los docentes cesantes y jubilados del país. El Poder Ejecutivo debía promulgarla y publicarse en El Peruano. Pero, tras los 15 días de plazo para firmarla y con la negativa, será devuelva al Pleno del Congreso para que sea modificada o aprobada por insistencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La ley fue aprobada en segunda votación por el Parlamento y obtuvo 66 votos a favor. El dictamen dispone que las pensiones de docentes jubilados y cesantes sean elevados de 800 a 3300 soles. Luego de varias manifestaciones, Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), dijo que le parece una decisión justa ya que los docentes de la tercera edad son los que reciben las pensiones más bajas por parte del Estado.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Lamentablemente, si un maestro se jubila a los 65 años, pasa a recibir entre S/ 400 y S/700, y estos montos hoy ya no cubren ni la canasta básica familiar. Es un tema de justicia”, afirmó.

PUEDES VER: Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

lr.pe

El dictamen establece que alrededor de 162.000 profesores jubilados y cesantes de la educación básica, regular, alternativa, especial y técnico - productiva pueden acceder a pensiones de 3.300 soles, que equivale a la primera escala remunerativa de los docentes. Esto será aplicable para los que estén comprendidos en los decretos leyes 19990, 20530, la Ley de Reforma Magisterial y Sistema Privado de Pensiones.

“Esta propuesta puede ser implementada progresivamente. El Ejecutivo tiene que ser creativo para resolver este grave maltrato”, puntualizó el exministro de Educación, Idel Vexler.

PUEDES VER: Congreso debatirá moción de censura contra ministro Fabricio Valencia este jueves 9 de octubre

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

LEER MÁS
Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

LEER MÁS
Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025