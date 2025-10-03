Lambayeque: comunidades campesinas exigen asfaltado de carretera que beneficiaría a 7 mil personas

Expediente hasta ahora no se materializa a pesar de tener presupuesto. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Cansados de ser ignorados por las autoridades, representantes de diferentes comunidades campesinas de la sierra de Lambayeque llegaron en protesta este viernes 3 de octubre al Gobierno Regional. En sus proclamas, exigieron el asfaltado de la carretera Chochope - Uyurpampa y que con ello se permita el desarrollo de la zona rural.

Con banderolas y carteles, dirigentes comunales hicieron un plantón en el frontis del GORE Lambayeque en busca de una respuesta sobre el futuro del mejoramiento de esta vía de 75 kilómetros de largo. Al proyecto ya se le destinó más de 2 millones de soles para la elaboración del expediente técnico, sin que este se haya realizado hasta la fecha.

"El Gobierno Regional ha hecho la licitación en dos oportunidades (para la elaboración del expediente técnico), pero las empresas no cumplen con los requisitos. Entonces, pedimos que se aclare si es que va a seguir con el proyecto, porque no se pueden quedar en que 'no hay empresas', sino que, debe haber una respuesta a la población", explicó el dirigente Eduer Bernilla.

Son más de 7 mil personas de diferentes caseríos quienes cada año padecen cuando esta vía de tierra se convierte en intransitable por las lluvias. Aseguran que asfaltarla dará nuevas oportunidades para el comercio y fortalecerá la comunicación entre la zona rural y la urbe de Lambayeque.

Acuerdo tras protesta

Luego de ser recibidos por funcionarios del GORE, se llegó al acuerdo de que "la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones realizará todas las gestiones administrativas, presupuestales y técnicas para llevar a cabo la nueva convocatoria del proyecto durante este octubre".