Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

Víctor Caballero empezó su programa ‘Curwen en La República’ del día de hoy cuestionando el “nivel de desconexión” de la presidenta de la República, quien señaló que los transportistas tienen cierto grado de responsabilidad por el hecho de contestar los mensajes y llamadas de los extorsionadores. “La razón por la cual los transportistas salen a protestar es para exigir medidas al Congreso y al Gobierno. Lo que ellos buscan es una llamada de atención, están pidiendo ayuda y auxilio porque los están matando”, indicó Curwen.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Así también, Caballero criticó las declaraciones del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, quien criminalizó el paro de transportistas y dijo que esta “es una medida violenta, criminal y delictiva. El que lo convoca, organiza, dirige e incita debe responder ante las autoridades”. Sin embargo, Curwen recordó el incidente en el que una policía se negó a pagar su pasaje y el de sus familiares dentro de un bus, ante lo que llamó a siete efectivos que procedieron a trasladar a la comisaría al chofer por un presunto acto de desobediencia a la autoridad. “Lo que querían hacer los policías era una exhibición obscena de poder”, agregó.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, consideró como una burla los comunicados publicados por los distintos grupos políticos, entre ellos Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, cuando todos ―y en especial el que lidera Keiko Fujimori― defendieron al Gobierno de Dina Boluarte y votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo en los primeros meses de su mandato, lo que demuestra el contraste y falta de coherencia en sus acciones. “Ahora todos se lavan las manos y resulta que nadie protege a Dina”, dijo Curwen. Asimismo, agregó que, pese a manifestar su supuesto apoyo al paro de transportistas, “este Congreso ha votado por todas las leyes procrimen”.