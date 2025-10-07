HOYSuscripcion LR Focus

Política

Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

En su programa ‘Curwen en La República’, Víctor Caballero criticó duramente la desconexión del Gobierno frente al paro de transportistas y la inseguridad que enfrentan. Señaló la contradicción en las declaraciones de autoridades y la incoherencia de los partidos políticos que hoy se desligan de la presidenta Dina Boluarte.


Curwen rechazó el accionar de las autoridades frente a la crisis de inseguridad. Foto: Composición LR
Curwen rechazó el accionar de las autoridades frente a la crisis de inseguridad. Foto: Composición LR

Víctor Caballero empezó su programa ‘Curwen en La República’ del día de hoy cuestionando el “nivel de desconexión” de la presidenta de la República, quien señaló que los transportistas tienen cierto grado de responsabilidad por el hecho de contestar los mensajes y llamadas de los extorsionadores. “La razón por la cual los transportistas salen a protestar es para exigir medidas al Congreso y al Gobierno. Lo que ellos buscan es una llamada de atención, están pidiendo ayuda y auxilio porque los están matando”, indicó Curwen.  

Así también, Caballero criticó las declaraciones del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, quien criminalizó el paro de transportistas y dijo que esta “es una medida violenta, criminal y delictiva. El que lo convoca, organiza, dirige e incita debe responder ante las autoridades”. Sin embargo, Curwen recordó el incidente en el que una policía se negó a pagar su pasaje y el de sus familiares dentro de un bus, ante lo que llamó a siete efectivos que procedieron a trasladar a la comisaría al chofer por un presunto acto de desobediencia a la autoridad. “Lo que querían hacer los policías era una exhibición obscena de poder”, agregó. 

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Por otro lado, consideró como una burla los comunicados publicados por los distintos grupos políticos, entre ellos Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, cuando todos ―y en especial el que lidera Keiko Fujimori― defendieron al Gobierno de Dina Boluarte y votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo en los primeros meses de su mandato, lo que demuestra el contraste y falta de coherencia en sus acciones. “Ahora todos se lavan las manos y resulta que nadie protege a Dina”, dijo Curwen. Asimismo, agregó que, pese a manifestar su supuesto apoyo al paro de transportistas, “este Congreso ha votado por todas las leyes procrimen”. 

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

