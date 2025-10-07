Los streamers del programa de Zaca TV fueron duramente criticados en redes por no pronunciarse sobre el paro de transportistas, pese a los insistentes pedidos de sus seguidores durante la transmisión del 6 de octubre en su canal de YouTube. El silencio de los presentadores en su en vivo generó una ola de comentarios en Twitter y TikTok, donde muchos usuarios los cuestionaron por ignorar las solicitudes de su audiencia.

Tras la avalancha de críticas, en la emisión del 7 de octubre los miembros de Zaca TV decidieron abordar el tema. El programa comenzó de forma inusual: sin música y con un tono serio. Giacomo Benavides abrió la transmisión recordando que el espacio busca ser un lugar de "desconexión" en el que evitan referirse a problemas externos o personales. Sin embargo, reconoció que esta vez no era posible permanecer al margen de lo que ocurre en el país y con los transportistas.

Más adelante, Michelle Onetto, conocida en redes sociales como Ñengo, dijo, a nombre de todo su equipo, que hubo posiciones divididas sobre si mencionar o no el tema del paro de transportistas en el programa del lunes.

Zaca TV revela la razón de porque no menciono la problemática del paro de transportistas en su programa

Ñengo revelo las razones del porqué ella y su equipo no mencionaron el tema del paro de transportistas en su programa del 7 de octubre: "Yo fui una de las personas que estuvo aquí en la mesa y opinó que no se mencionara el tema en el programa, porque, siendo completamente sincera, me parecía una falta de respeto tratarlo como si fuera algo que debíamos mencionar solo para cumplir y seguir con lo habitual del espacio, que es hablar huevad** (…). Es un tema bastante delicado, y me tiembla todo ahora. Mi posición fue no mencionarlo porque no encontraba una manera de abordarlo sin que sonara superficial, y luego tuviéramos que poner efectos de sonido o música”, señaló la conductora

Su intervención fue interrumpida por Giacomo, quien añadió: “O publicidades, que de hecho es una falta de respeto a todas las personas asesinadas”.

Tras el pronunciamiento de los presentadores, el programa concluyo con una emisión más breve de lo habitual, con una duración total de apenas 18 minutos. Esta decisión fue interpretada como un gesto de respeto hacia el paro de transportistas. Sin embargo, aunque varios seguidores agradecieron las palabras emitidas en vivo, otros mantuvieron sus críticas y calificaron la acción como un intento por limpiar su imagen ante la presión en redes sociales.