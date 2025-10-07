HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

Seguidores de Zaca TV pidieron a los miembros del pódcast que se pronunciaran durante el paro de transportistas. Al no obtener respuesta, los presentadores fueron duramente criticados en redes sociales.

Zaca TV explica porque no se pronuncio sobre el paro de transportistas
Zaca TV explica porque no se pronuncio sobre el paro de transportistas | Composición LR/Zaca TV / Difusión

Los streamers del programa de Zaca TV fueron duramente criticados en redes por no pronunciarse sobre el paro de transportistas, pese a los insistentes pedidos de sus seguidores durante la transmisión del 6 de octubre en su canal de YouTube. El silencio de los presentadores en su en vivo generó una ola de comentarios en Twitter y TikTok, donde muchos usuarios los cuestionaron por ignorar las solicitudes de su audiencia.

Tras la avalancha de críticas, en la emisión del 7 de octubre los miembros de Zaca TV decidieron abordar el tema. El programa comenzó de forma inusual: sin música y con un tono serio. Giacomo Benavides abrió la transmisión recordando que el espacio busca ser un lugar de "desconexión" en el que evitan referirse a problemas externos o personales. Sin embargo, reconoció que esta vez no era posible permanecer al margen de lo que ocurre en el país y con los transportistas.

Más adelante, Michelle Onetto, conocida en redes sociales como Ñengo, dijo, a nombre de todo su equipo, que hubo posiciones divididas sobre si mencionar o no el tema del paro de transportistas en el programa del lunes.

PUEDES VER: Dina Boluarte minimizó paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"

lr.pe

Zaca TV revela la razón de porque no menciono la problemática del paro de transportistas en su programa

Ñengo revelo las razones del porqué ella y su equipo no mencionaron el tema del paro de transportistas en su programa del 7 de octubre: "Yo fui una de las personas que estuvo aquí en la mesa y opinó que no se mencionara el tema en el programa, porque, siendo completamente sincera, me parecía una falta de respeto tratarlo como si fuera algo que debíamos mencionar solo para cumplir y seguir con lo habitual del espacio, que es hablar huevad** (…). Es un tema bastante delicado, y me tiembla todo ahora. Mi posición fue no mencionarlo porque no encontraba una manera de abordarlo sin que sonara superficial, y luego tuviéramos que poner efectos de sonido o música”, señaló la conductora

Su intervención fue interrumpida por Giacomo, quien añadió: “O publicidades, que de hecho es una falta de respeto a todas las personas asesinadas”.

Tras el pronunciamiento de los presentadores, el programa concluyo con una emisión más breve de lo habitual, con una duración total de apenas 18 minutos. Esta decisión fue interpretada como un gesto de respeto hacia el paro de transportistas. Sin embargo, aunque varios seguidores agradecieron las palabras emitidas en vivo, otros mantuvieron sus críticas y calificaron la acción como un intento por limpiar su imagen ante la presión en redes sociales.

Notas relacionadas
Curwen bromea con postular al Congreso junto a conductores de 'Habla Good': "Para tener contenido"

Curwen bromea con postular al Congreso junto a conductores de 'Habla Good': "Para tener contenido"

LEER MÁS
Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

LEER MÁS
Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025