Gustavo Gorriti: Fiscalía califica frase de Rafael López Aliaga "hay que cargárselo" como instigación al homicidio

La Fiscalía se pronunció sobre las declaraciones del alcalde de Lima contra el periodista de IDL-Reporteros. Foto: composición LR

La Fiscalía determinó que la frase del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, "hay que cargárselo de una vez al caballero", contra el periodista Gustavo Gorriti es considerado como una instigación al homicidio.

De acuerdo con IDL-Reporteros, el fiscal Roldán Soto Salazar, de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, aseguró el titular de la Municipalidad de Lima tiene "la condición de instigador" de homicidio en agravio de Gorriti. Asimismo, debido a sus declaraciones del burgomaestre, "existe la probabilidad del riesgo efectivo de la comisión del delito" en contra del periodista.

En esa misma línea, Soto Salazar consideró que la amenaza de López Aliaga "puede ser tomada por terceras personas para atentar contra la vida" del director de IDL-Reporteros. La mencionada información se encuentra documentada en una extensa carpeta "Diagnóstico fiscal de situación y plan de acción preventivo" del 26 de septiembre.

Como se recuerda, el último 9 de septiembre, el alcalde de Lima amenazó de muerte a Gorriti mientras se encontraba en un evento del municipio. "A un terruco urbano que es enemigo, que es un objetivo militar, tiene que tener un tribunal militar. Ya estamos en esa fase, si va a un tribunal fiscal gorritiano sale al toque. Estamos mal ahí. Pero digo, vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar, ¿cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero", expresó López Aliaga.

Fiscalía exhortó a Rafael López Aliaga a evitar ese tipo de declaraciones

El pasado martes 23 de septiembre, el director de IDL-Reporteros presentó una denuncia ante la Fiscalía de Prevención de Delito por las declaraciones del alcalde de Lima. Tres días después, informó IDL-R, el fiscal concluyó que correspondía "iniciar acción preventiva a fin de disuadir" a López Aliaga para que "evite las expresiones que instiguen" al homicidio en agravio de Gustavo Gorriti.

De igual manera, la Fiscalía solicitó a la PNP a tomar las medidas, dentro de sus competencias, de resguardo del periodista con la finalidad de garantizar su seguridad. Todas estas acciones formarán parte de una implementación del plan de acción fiscal en un plazo de 30 días naturales.

"Corresponde iniciar acción preventiva a fin de disuadir al emplazado Rafael López Aliaga, evite las expresiones que instigue a la comisión de ilícitos penales contra la vida e integridad física del recurrente Gustavo Gorriti, asimismo disponer que la Policía Nacional del Perú adopte las medidas preventivas correspondientes, conforme a su competencia funcional en el domicilio y lugar de trabajo del recurrente", se lee en el documento.