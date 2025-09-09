Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gutavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Durante la inauguración de la aún inconclusa Megaobra Via Expresa Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa, en la cual atacó al periodista Gustavo Gorriti y lo amenazó de muerte usando argot del hampa peruano. "Hay que cargárselo de una vez al caballero", expresó, indicando que Gorriti sería un obstáculo para que se implemente un tribunal militar en el Perú. "Un terruco urbano es objetivo militar, tiene que tener un tribunal militar; si va a un tribunal fiscal gorritiano, sale al toque", añadió.

Luego de hacer pública su amenaza, aseguró que la implementación de tribunales militares en el país resolvería el problema de la criminalidad. Esto a pesar de que diversos informes de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han demostrado que dichos tribunales carecerían de independencia e imparcialidad, además del riesgo de impunidad a favor de los políticos, militares y PNP.

La amenaza de muerte no fue la única vez que se dirigió al periodista. En el mismo evento, López Aliaga vinculó a Gorriti con la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. “Es socia de él (Gorriti) y ambos conforman un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”, aseguró el alcalde de Lima sin mostrar pruebas que sustenten su afirmación.

Gorriti se defiende

Durante una entrevista pasada para el portal Epicentro TV, el periodista indicó que los discursos de López Aliaga están cargados de desinformación. “El tipo repite, repite esa especie de como mantras desaforados, pero más que un mantra parece un ejercicio psicótico. Detrás de todo ello sí hay una lógica, la de la desinformación”, sustentó.

Las declaraciones del alcalde de Lima se da luego de que la CIDH otorgara medidas cautelares a Gorriti tras considerar que se encuentra en una situación de riesgo. Desde 2019, el periodista ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y campañas que lo han estigmatizado bajo el término "terruco".