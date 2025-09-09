HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

🔴 PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO FECHA 18 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - MUNDIAL 2026

Política

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gutavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

La periodista Rosa María Palacios señala que la Fiscalía debe investigar las controversiales declaraciones del alcalde de Lima, pues constituyen una amenaza de muerte directa.

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a Gustavo Gorriti. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a Gustavo Gorriti. Foto: composición LR

Durante la inauguración de la aún inconclusa Megaobra Via Expresa Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa, en la cual atacó al periodista Gustavo Gorriti y lo amenazó de muerte usando argot del hampa peruano. "Hay que cargárselo de una vez al caballero", expresó, indicando que Gorriti sería un obstáculo para que se implemente un tribunal militar en el Perú. "Un terruco urbano es objetivo militar, tiene que tener un tribunal militar; si va a un tribunal fiscal gorritiano, sale al toque", añadió.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Luego de hacer pública su amenaza, aseguró que la implementación de tribunales militares en el país resolvería el problema de la criminalidad. Esto a pesar de que diversos informes de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han demostrado que dichos tribunales carecerían de independencia e imparcialidad, además del riesgo de impunidad a favor de los políticos, militares y PNP.

PUEDES VER: Congresista Flor Pablo denuncia que la JNJ blinda a presidente sentenciado por violencia familiar: "Es un mensaje de impunidad"

lr.pe

La amenaza de muerte no fue la única vez que se dirigió al periodista. En el mismo evento, López Aliaga vinculó a Gorriti con la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. “Es socia de él (Gorriti) y ambos conforman un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”, aseguró el alcalde de Lima sin mostrar pruebas que sustenten su afirmación.

Gorriti se defiende

Durante una entrevista pasada para el portal Epicentro TV, el periodista indicó que los discursos de López Aliaga están cargados de desinformación. “El tipo repite, repite esa especie de como mantras desaforados, pero más que un mantra parece un ejercicio psicótico. Detrás de todo ello sí hay una lógica, la de la desinformación”, sustentó.

Las declaraciones del alcalde de Lima se da luego de que la CIDH otorgara medidas cautelares a Gorriti tras considerar que se encuentra en una situación de riesgo. Desde 2019, el periodista ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y campañas que lo han estigmatizado bajo el término "terruco".

Notas relacionadas
Silvana Carrión: "Soy una persona incómoda para Rafael López Aliaga, que no conviene a sus intereses"

Silvana Carrión: "Soy una persona incómoda para Rafael López Aliaga, que no conviene a sus intereses"

LEER MÁS
JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

LEER MÁS
Nuevo viaducto Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nuevo viaducto Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

LEER MÁS
Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a procesados por la masacre de Chumbivilcas

LEER MÁS
Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

LEER MÁS
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
PNP busca politizar muerte de Jaime Chincha y levantar sospechas en torno a su deceso

PNP busca politizar muerte de Jaime Chincha y levantar sospechas en torno a su deceso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota