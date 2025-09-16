Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

En una reciente charla entre los periodistas Gustavo Gorriti y César Hildebrandt, se discutió el trabajo de IDL-Reporteros en el caso Lava Jato y cómo, en la actualidad, los políticos involucrados intentan distorsionar los hechos con mentiras, promoviendo la desinformación. En este contexto, Gorriti expresó: "Lo que hay detrás de eso es el deseo de destruir las revelaciones que se lograron a través del periodismo de investigación, sepultándolos en un lodazal de mentiras".

Hildebrandt le recordó a Gorriti que sus investigaciones atacaron al partido político APRA y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. "Son odios bien ganados. A pulso", expresó Hildebrandt. A lo que Gorriti respondió: "Nadie lo busca. Nuestro deber era investigar, sacar las cosas a la luz. Lo hemos hecho también con las confesiones de Maiman respecto al caso Toledo. Nuestro deber como periodistas de investigación era llegar al fondo de las cosas y yo no busqué hacerle daño personal a ninguno, pero sí descubrir la verdad de los hechos".

Gustavo Gorriti sobre Jaime Villanueva

Refiriéndose a Jaime Villanueva, Gorriti precisó que el colaborador eficaz lo que hizo fue "mentir, incluir algunos elementos que son comprobables en los testimonios y añadirle todo un conjunto de mentiras".

Narró que conoció a Villanueva cuando ocupaba el cargo de secretario general de la Fiscalía de la Nación y que cuando José Domingo y Rafael Vela fueron nombrados a cargo del caso Lava Jato, este se pegó a ellos. "Casi desde el comienzo, como si fuera parte del grupo y estuvo muy cerca de ellos, y después ha tenido cambios y traiciones que avergonzarían a Judas Escariote", detalló Gorriti.

Por otro lado, confirmó que su equipo de investigación no tenía dependencia de información con la Fiscalía, pues, la institución estatal tenía "cosas concretas" que averiguar, mientras que IDL mostraba una descripción del panorama general. "No podía dar los detalles de ninguna investigación, no podía dar los detalles de fuente ni nada por el estilo, pero si del panorama general", dijo el director de IDL.