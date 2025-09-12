Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

El periodista Gustavo Gorriti denuncia mediante una carta la grave amenaza verbal proferida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en un discurso público sugirió que se debe “cargarse de una vez al caballero” —una expresión que en el argot del hampa peruano se entiende como incitación al asesinato. Gorriti advierte que estas palabras no están aisladas, sino que forman parte de una campaña sostenida de hostigamiento, desinformación y desprestigio en su contra.

Gorriti recuerda que hacia él se han dirigido acusaciones absurdas, acusaciones fiscales infundadas y calumnias constantes —especialmente en momentos en que atravesaba problemas de salud—, como parte de un plan de desgaste personal y profesional que persigue su destrucción legal y moral. Ahora, ante la exhortación explícita de un funcionario público para “eliminarlo”, Gorriti plantea que no se trata solo de una amenaza simbólica, sino de una incitación que puede generar consecuencias reales si no hay sanción o supervisión de parte de las autoridades.

Juan José Santiváñez y Dina Boluarte, cómplices de Rafael López Aliaga

Gorriti también hizo referencia a la presidenta Dina Boluarte, cuestionando su silencio frente a la amenaza. “La mandataria guarda un silencio cómplice mientras su ministro del Interior y el alcalde de Lima actúan en conjunto contra la prensa crítica”, sostuvo. Para el director de IDL-Reporteros, la falta de pronunciamiento de Boluarte revela una tolerancia peligrosa hacia discursos que incitan a la violencia. “Ese mutismo en la cúspide del poder político equivale a una validación tácita de los ataques”, afirmó, al advertir que la amenaza no solo lo pone en riesgo a él, sino que erosiona directamente la libertad de prensa en el país.

En su carta, Gustavo Gorriti sostiene que el alcalde Rafael López Aliaga “ha desarrollado una fijación aparentemente psicótica en mí, en tratar de destruirme con campaña, tras campaña de desinformación, de hostigamiento, de matones callejeros, en avalanchas acumuladas de mentiras…”. En ese contexto, Gorriti señala que esta fijación no solo es personal, sino institucional, pues —según él— Santiváñez, ministro de Justicia, juega un rol clave en este entramado político: “Juan José Santiváñez, el ministroll (investigado, entre otros, por IDL-R) es uno de los dos personajes más poderosos del Gobierno y a la vez estrecho aliado de López Aliaga”.

Para Gorriti, la cercanía entre ellos hace que la amenaza no parezca un discurso aislado, sino parte de una estrategia concertada donde el poder ejecutivo y municipal actúan con complicidad.

En cuanto a Dina Boluarte, Gorriti apunta a su silencio como un blindaje al alcalde de Lima. En la carta se pregunta: “¿Va a investigar este Gobierno, cuya presidenta preguntó que porqué no me allanaban a mí cuando las autoridades de una fiscalía (que tiene ya los días contados) hicieron allanamientos de gente cercana a ella como parte de sólidas investigaciones por corrupción?”.

