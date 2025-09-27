HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Política

Gustavo Gorriti a Muñante por posible citación obligatoria al Congreso: “Lo consideraré un galardón en mi carrera”

Gustavo Gorriti rechazó la nueva citación de la comisión que preside Alejandro Muñante, denunció conflictos de interés y cuestionó la validez de sus investigaciones.

Gustavo Gorriti respondió a Alejandro Muñante tras ser citado nuevamente al Congreso | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Gustavo Gorriti respondió a Alejandro Muñante tras ser citado nuevamente al Congreso | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

En su más reciente editorial, Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL-Reporteros, respondió al congresista Alejandro Muñante, presidente de la denominada Comisión investigadora de actos vinculados entre empresa Odebrecht y el Estado. Luego de ser citado en calidad de “investigado” para declarar ante dicho grupo parlamentario, el periodista advirtió que existen “inmensos conflictos de interés” en el trabajo que viene realizando la comisión. Gorriti afirmó que, por respeto a sus principios, no asistirá a la citación. Sin embargo, señaló que, en caso sea obligado a hacerlo, lo considerará un reconocimiento a su trayectoria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“No concurriré por mi voluntad a esa comisión que sobrepasa los límites de la ilegitimidad. Si soy forzado a concurrir, lo consideraré un galardón en mi carrera profesional. Y mientras se los enfrenta en lo legal, los investigaremos de verdad a ellos para revelar, detrás de los patéticos disfraces de la desinformación, cuál es la verdad de los hechos”, expresó en su editorial.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

lr.pe

Asimismo, Gorriti dedicó unas líneas a cuestionar el trabajo de la comisión presidida por el congresista de Renovación Popular. Criticó la lógica que sostiene sus investigaciones, afirmando que carecen de veracidad y de un cuerpo argumentativo sólido, y que se basan en supuestas conveniencias políticas en favor de la agrupación que respalda a Muñante, así como de otras que integran el grupo, como Fuerza Popular.

“En notas próximas examinaré —y me imagino que otros lo harán también— la argumentación con la que se intenta sustentar las conclusiones acusatorias de esa comisión. Diré por ahora que es el patético vástago de un mamarracho leguleyo y un adefesio argumentativo. Algo que, en el fondo, no creo que les importe: al final, solo se trata de cumplir las formas para llegar a un resultado predeterminado bajo el disfraz de ‘legalidad’, aunque sea un insulto a la inteligencia”, señaló.

PUEDES VER: Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

lr.pe

Gustavo Gorriti comentó sobre la suspensión de Delia Espinoza: "La Fiscalía de la Nación queda en manos de la coalición corrupta"

Además, Gorriti dedicó parte de su editorial a la reciente suspensión de Delia Espinoza, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que la mantendrá alejada de la Fiscalía durante seis meses. Para el periodista, esta decisión ha dejado al Ministerio Público bajo el control de un sector peligroso para la democracia.

PUEDES VER: La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

lr.pe

“En las últimas maniobras de esa ofensiva sistémica, la JNJ ordenó suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por ¡no haber obedecido una orden manifiestamente ilegal de la propia JNJ! ¿Cuál? Reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que ese nombramiento solo puede realizarse por la Junta de Fiscales Supremos. (…) Con eso, y hasta que el Poder Judicial decida sobre el amparo presentado por Espinoza, la Fiscalía de la Nación queda en manos de la coalición corrupta que hoy domina el Estado y busca destruir por completo todos los avances logrados en la lucha contra la corrupción en los años precedentes”, expresó Gorriti.

El periodista agregó que, con este movimiento, el Ministerio Público se suma a la lista de instituciones copadas por el pacto antidemocrático: “Con el Ministerio Público tomado, los orcos de la coalición corrupta lo suman ahora a su contingente dominado: la JNJ, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional; y al avasallamiento en marcha del JNE. Así, los partidos y movimientos que controlan el Congreso disponen ahora de esas instituciones, sumadas al Poder Ejecutivo y a los grupos no gubernamentales (como la prensa lumpen) que manejan”.

Notas relacionadas
Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

LEER MÁS
Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

LEER MÁS
La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

LEER MÁS
Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

LEER MÁS
Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

LEER MÁS
Dina Boluarte adjudica a su gobierno la captura de 'El Monstruo' y "felicita" a la Policía

Dina Boluarte adjudica a su gobierno la captura de 'El Monstruo' y "felicita" a la Policía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota