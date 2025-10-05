HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Política

Rosa María Palacios: “Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (menos la suya) está en riesgo”

La periodista advirtió, en su última columna, que las decisiones del alcalde Rafael López Aliaga vulneran el Estado de derecho y ahuyentan la inversión, como en la crisis de 1987.


Rosa María Palacios compara las decisiones de López Aliaga con el error económico de 1987. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios compara las decisiones de López Aliaga con el error económico de 1987. Foto: Composición/LR

En su columna ‘De regreso a 1987’, la periodista Rosa María Palacios advierte sobre las graves consecuencias que podría generar un eventual gobierno de Rafael López Aliaga en la economía peruana. La columnista sostiene que las decisiones del actual alcalde de Lima contra la empresa Rutas de Lima evidencian un desconocimiento del Estado de derecho y un desprecio por las reglas que garantizan la inversión privada. “Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (salvo la suya) está en riesgo”, enfatiza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Palacios recuerda que Brookfield, accionista mayoritario de Rutas de Lima, denunció que las medidas del Estado peruano equivalen a una “expropiación indebida”. Según detalla, las acciones emprendidas por la Municipalidad de Lima —como promover la “toma” de peajes y desobedecer resoluciones judiciales— han provocado la disolución de la concesionaria y podrían costarle al Estado más de 2.700 millones de dólares en arbitrajes internacionales. “El alcalde ha celebrado el anuncio pese a que se demandará al Estado peruano por el íntegro del daño causado”, escribió la periodista.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

lr.pe

En otro momento, Palacios compara esta situación con la crisis económica de 1987, cuando el entonces presidente Alan García anunció la estatización de la banca, una medida que hundió al país en la hiperinflación y el aislamiento financiero. “Nuestro país necesitaba en 1987 y hoy, desesperadamente, crecer. Si queremos desarrollo, empleo, prosperidad, el país tiene que crecer”, recordó y subrayó que ese crecimiento solo es posible con inversión privada y respeto a los contratos.

Para la columnista, el discurso populista de López Aliaga repite viejas recetas que ya demostraron su fracaso. Advierte que su comportamiento “no es de derechas, tampoco propio de un mercado libre ni de un defensor del Estado de derecho”, sino el reflejo de una lógica autoritaria y demagógica que desprecia la educación ciudadana.

PUEDES VER: Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

lr.pe

“Mejor mantenerte idiotizado en la creencia de que todo es gratis... Si López Aliaga es presidente, toda la inversión privada (salvo la suya) está en riesgo. ¿Quieren regresar a 1987?”, concluye Palacios, en una advertencia que muestra preocupación por el futuro económico del país.

Notas relacionadas
Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

LEER MÁS
Recuerdos de una librería: “Encuentros en el Virrey de Lima”

Recuerdos de una librería: “Encuentros en el Virrey de Lima”

LEER MÁS
Caótico tráfico en la Vía Expresa Sur: conductores esperan hasta 50 minutos para avanzar un par de metros

Caótico tráfico en la Vía Expresa Sur: conductores esperan hasta 50 minutos para avanzar un par de metros

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

LEER MÁS
Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

Dina Boluarte y López Aliaga no asistieron a Misa de la Nación del Señor de los Milagros oficiada por el cardenal Castillo

LEER MÁS
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

LEER MÁS
Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

LEER MÁS
Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025