Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

El comunicador Víctor Caballero, popularmente conocido como 'Curwen', desafió publicamente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras ser acusado de recibir pagos del expresidente Martín Vizcarra. Durante una reciente conferencia, el burgomaestre afirmó que tanto Caballero como el conductor de 'La Encerrona' son financiados por Vizcarra. 'Curwen' respondió de manera contundente a estas acusaciones, exigiendo pruebas al alcalde.

"Rafael López Aliaga ha dicho que Martín Vizcarra me paga hace tiempo. Vamos a darle una semana para que muestre la prueba, el recibo, la factura, la transferencia, cualquier cosa que demuestre que Martín Vizcarra a mí me paga," sentenció el comunicador.

Caballero elevó la apuesta con una promesa polémica si López Aliaga no logra demostrar sus afirmaciones: "Si en una semana, López Aliaga no demuestra que Martín Vizcarra me paga, voy a afiliarme a Perú Primero y voy a postularme al Congreso con Martín Vizcarra."

El desafío fue reiterado con un tono más incisivo: "Una semana gordito. En siete días, si no demuestras que Martín Vizcarra me paga para defenderlo, me voy a inscribir en el partido Perú Primero y voy a postular al Congreso con el número más alto que pueda".

Cabe indicar que la respuesta de Curwen se dio el 2 de octubre, por lo que el día máximo para que López Aliaga responda es el próximo 9 de octubre.