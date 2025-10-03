HOYSuscripcion LR Focus

Política

Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

Luego que el alcalde de Lima asegurara que Víctor Caballero recibía una remuneración por parte del expresidente Martín Vizcarra, el comunicador le respondió retándolo a que presente pruebas de su afirmación en el plazo de siete días.

Curwen le responde a López Aliaga. Foto: composición LR
El comunicador Víctor Caballero, popularmente conocido como 'Curwen', desafió publicamente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras ser acusado de recibir pagos del expresidente Martín Vizcarra. Durante una reciente conferencia, el burgomaestre afirmó que tanto Caballero como el conductor de 'La Encerrona' son financiados por Vizcarra. 'Curwen' respondió de manera contundente a estas acusaciones, exigiendo pruebas al alcalde.

"Rafael López Aliaga ha dicho que Martín Vizcarra me paga hace tiempo. Vamos a darle una semana para que muestre la prueba, el recibo, la factura, la transferencia, cualquier cosa que demuestre que Martín Vizcarra a mí me paga," sentenció el comunicador.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

lr.pe

Caballero elevó la apuesta con una promesa polémica si López Aliaga no logra demostrar sus afirmaciones: "Si en una semana, López Aliaga no demuestra que Martín Vizcarra me paga, voy a afiliarme a Perú Primero y voy a postularme al Congreso con Martín Vizcarra."

El desafío fue reiterado con un tono más incisivo: "Una semana gordito. En siete días, si no demuestras que Martín Vizcarra me paga para defenderlo, me voy a inscribir en el partido Perú Primero y voy a postular al Congreso con el número más alto que pueda".

Cabe indicar que la respuesta de Curwen se dio el 2 de octubre, por lo que el día máximo para que López Aliaga responda es el próximo 9 de octubre.

