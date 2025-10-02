HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

La periodista hizo un análisis detallado de lo que involucra la presencia del exministro de Justicia Juan José Santiváñez dentro del pacto de Gobierno y su reciente renuncia.

Rosa María Palacios habla de la renuncia de Santiváñez y su próxima candidatura. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios habla de la renuncia de Santiváñez y su próxima candidatura. Foto: Composición/LR

En la última transmisión del programa “Sin guion”, la periodista Rosa María Palacios comentó la polémica renuncia de Juan José Santiváñez al puesto de ministro de Justicia, gestión que habría durado únicamente un mes y una semana, así como todo lo que se desencadena a partir de este suceso.

Si bien se sabe que este viernes se votaba su moción de censura, Santiváñez decidió dejar el cargo el día de ayer 1 de octubre por cuestiones electorales, ya que estaría presentando su candidatura para los comicios del 2026, tal como lo dejó manifiesto en su carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Al respecto, Rosa María Palacios señaló las posibles consecuencias si es que se hubiera dado su censura. “¿Qué pasaba si se votaba la moción? El Congreso iba a proteger a Santiváñez… porque él es un aliado del pacto: de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Perú Libre. Santiváñez es, junto con la presidenta de la República, el verdadero poder”, y agregó que es tan fuerte su presencia dentro del Gobierno que no fue retirado pese al escándalo de los audios difundidos. 

Asimismo, cuestionó el hecho de que Santiváñez anunciara también, vía X, su candidatura al Senado, a pesar de tener tan solo un 5% de aprobación, y que este contaría con el respaldo de la PNP. Se sabe que el exministro iría supuestamente por el número 3 en la lista del partido APP, de César Acuña.

Por otro lado, la periodista hizo un panorama de lo que fue su gestión, la cual tuvo un corto tiempo de 40 días, y lo que hizo dentro de esta. Claro está, no dejó de lado todos los escándalos en los que estuvo involucrado Juan José Santiváñez dentro de este Gobierno, entre ellos los audios sobre el caso de Miguel Salirrosas, uno de los expolicías a los que defendía, y su supuesta injerencia en el Tribunal Constitucional. 

Rosa María Palacios recordó también las mentiras de Santiváñez ante la ONU, su inviable propuesta del penal El Frontón e hizo hincapié en que el extitular de Justicia cuenta con un innegable 70% de desaprobación. Además de todas las investigaciones penales que lleva en su contra: serían 12 por negociación incompatible, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre las que se encuentra la acusación de liderar una organización criminal dentro de su gestión como ministro del Interior, en la que habría recibido 180.000 dólares aproximadamente.

Concluyó señalando lo notorio que es su respaldo por parte del Gobierno: “Este es el hombre más poderoso del régimen y brazo derecho de Dina Boluarte, y ahora presunto candidato al Senado por la lista de APP”, finalizó.

