Procuradora Silvana Carrión sobre sentencia de Alejandro Toledo: "Este fallo marcará un hito en la historia de Latinoamérica"

Hoy a las 2 de la tarde, se conocerá la sentencia que le otorgará el Poder Judicial a Alejandro Toledo, quien se convertiría en el primer expresidente del Perú en recibir una condena por el caso Lava Jato, escándalo de corrupción que alcanza a funcionarios de altos mandos de varios países de Latinoamérica.

En entrevista exclusiva para La República, la procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Silvana Carrión Ordinola, señala que este es un caso emblemático no solo para Perú sino para Latinoamérica y que son precisamente estos tipos de casos de corrupción los que hacen que la ciudadanía no confíe en sus autoridades.

-¿Cuál va a ser el desenlace legal para el caso de Alejandro Toledo?

Nosotros confiamos en que el Poder Judicial emita una sentencia condenatoria en cuanto a la responsabilidad penal por todas las evidencias que se han aportado, alrededor de 88 testimonios nacionales, 4 testimonios extranjeros, 18 pericias aportadas en el caso, 10 por parte de procuraduría, 8 por parte de la Fiscalía (...) confiamos en que la sentencia de Poder Judicial sea una sentencia con responsabilidad penal y también confiamos en que pueda imponer una reparación civil.

-De ser una sentencia condenatoria, como usted menciona, aún le quedan recursos a la defensa de Toledo para tratar de evitarla? Quizá por el tema de sus enfermedades.

Hoy se dará la lectura del adelanto de fallo, el íntegro de la lectura se dará unos días después y luego que conozcamos el texto final de la sentencia se podrá presentar el recurso de apelación, porque es una sentencia en primera instancia falta una sentencia que se puede emitir en una segunda instancia si es que presentan el recurso apelación.

Alejandro Toledo sería sentenciado a 20 años por el Poder Judicial. Foto: Poder Judicial

-¿Por qué es un adelanto de sentencia y no una sentencia definitiva?

Es una figura contemplada en el Ordenamiento Procesal Penal, y lo que establece el código 396 es que el juez puede convocar a las partes para comunicar ese adelanto de fallo. Se refiere a que va a comunicar de manera anticipada o de manera previa cuál es su decisión, esta no cambia porque responde a la Comisión que los magistrados han hecho durante todo este año de juicio después de examinada la prueba, entonces lo único que va a suceder es que en vez de leer toda la sentencia, lo que va se hará primero es leer el fallo y los argumentos por los cuales se ha llegado este fallo, luego en días posteriores ya notificarán la lectura íntegra pero con la misma decisión no habrá un cambio.

-¿Existe la posibilidad de una condena menor a 20 años de prisión?

Es una posibilidad que el colegiado pueda no acoger de manera íntegra lo que ha solicitado la Fiscalía pero creemos que por la evidencia presentada será una sentencia condenatoria con responsabilidad penal.

Alejandro Toledo en audiencia ante el fiscal José Domingo Pérez por el Caso Interoceánica Sur. Foto: Poder Judicial

-En su audiencia, Toledo ha dicho que fue el empresario Josef Maiman el responsable de los sobornos, ¿esta podría ser una estrategia por parte de su defensa?

Sin duda alguna es una estrategia, es un alegato de defensa que viene diciendo durante todo el juicio indicando que el dinero que fue depositado en la cuenta del señor Maiman no le había llegado a él. Pero es solo un argumento, en el juicio ha quedado demostrado que el destinatario final fue el señor Toledo. Sin embargo, lo que no ha refutado es que efectivamente él hizo parte de este acuerdo colusorio y no ha refutado tampoco que ese dinero comprometido era para él. Ya la evidencia ha demostrado cómo es que se hizo el pacto, cómo salió el dinero y cómo es llevado a diferentes lugares como destino final para que el señor Toledo haga uso de este dinero.

-De ser sentenciado, Toledo sería el primer expresidente peruano en recibir una condena por el caso Lava Jato, ¿podría ser un precedente importante para futuros casos de corrupción de altos funcionarios?

Sí, este es va a ser un fallo histórico y que marca un hito en la en en la historia judicial de nuestro país, porque es un caso dirigido contra un expresidente de la República que no es el primero pero sí el que más se ha visto comprometido con montos de sobornos tan altos para una obra de infraestructura tan importante (...) no solamente es un precedente importante para el país sino para la región en general.

-¿Cómo califica la labor del equipo Lava Jato?

Yo creo que la labor del equipo de fiscales Lava Jato evidencia con este primer caso emblemático, recordemos que no es la primera sentencia ya hubo uno en julio de este año con personas que fueron enviadas a la cárcel por temas de cohecho y lavado de activos, pero este sin duda es uno de los primeros casos emblemáticos porque compromete a un expresidente de la República. Creo que la labor del equipo ha sido ardua y rigurosa en estos seis años de proceso. Porque la típica pregunta es ¿cuánto tiempo vienen durando estos casos? Sin embargo, vemos que estos seis años han servido para recopilar pruebas que son difíciles para un caso de mega corrupción.

-¿Algo más que le gustaría añadir?

Sí, estos hechos de corrupción cometidos desde funcionarios del más alto perfil, definitivamente son los que abonan al descrédito de la administración pública, hace que la ciudadanía tenga una percepción negativa de la imagen del Estado es muy fuerte, por eso merecen la máxima sanción.