Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a reemplazo de Juan José Santiváñez
A las 9:30 de la mañana, la presidenta toma juramento del nuevo ministro de Justicia, luego de que Juan Santiváñez renunció al cargo para postular al senado en las Elecciones 2026.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomará juramento de sus nuevos ministros el día de hoy a las 9:30 de la mañana. Esto se da luego de que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, renunció al cargo tras 38 días en el puesto, para postular al próximo senado de las Elecciones 2026. Desde Palacio de Gobierno, en la sala Eléspuru, la jefa de Estado nombrará al nuevo reemplazo de Santiváñez y que formará parte del gabinete ministerial dirigido por el primer ministro Eduardo Arana.
Juramentación de ministros EN VIVO: Últimas noticias
Juramentación de ministro de Justicia: Palacio de Gobierno lleva 15 minutos de retraso
La convocatoria a la prensa para la juramentación del nuevo ministro de Justicia está programada para las 9:30 de la mañana de este jueves 2 de octubre en Palacio de Gobierno. Sin embargo, desde la casa presidencial, llevan más de 15 minutos de retraso para iniciar la ceremonia.
Juan José Santiváñez: ¿cuántos días estuvo como ministro de Justicia y Derechos Humanos?
Juan José Santiváñez asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos el pasado 23 de agosto en medio de cuestionamientos en su contra. El miércoles 1 de octubre, presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte. En total, Santiváñez estuvo 39 días a cargo del ministerio.
Congreso había colocado en agenda la moción de censura contra Juan Santiváñez
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Congreso colocó en agenda el debate y votación de la censura contra Juan Santiváñez para este viernes 3 de octubre. La iniciativa fue impulsada por la parlamentaria Susel Paredes, con el respaldo de 35 firmas el último 23 de septiembre. MÁS DETALLES AQUÍ
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026
En horas de la mañana del miércoles 1 de octubre, Juan José Santiváñez renunció a su puesto como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Poco antes de su renuncia, el Congreso anunció en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que el Pleno debatiría y votaría una moción de censura en su contra el viernes 3 de octubre. MÁS DETALLES AQUÍ
Juramentación de ministros: ¿a qué hora se conocerá al nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Dina Boluarte?
De acuerdo con la invitación de Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte tomará juramento del nuevo ministro de Justicia este jueves 2 de octubre a las 9:30 de la mañana.