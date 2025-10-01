HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Política

Ministro de Transporte menosprecia movilizaciones juveniles contra el Gobierno y los califica de "degeneración Z"

El titular del MTC recordó que la Constitución reconoce el derecho a la protesta, pero debe hacerse en un marco de tranquilidad, sugiriendo que los organizadores son ingenuos o manipulados políticamente.

Los comentarios del ministro se unen a los previamente señalados por Dina Boluarte, quien criticó a los jóvenes que salían a marchar. Foto: composición LR
Los comentarios del ministro se unen a los previamente señalados por Dina Boluarte, quien criticó a los jóvenes que salían a marchar. Foto: composición LR

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió de manera despectiva a las recientes movilizaciones convocadas por el colectivo juvenil 'Generación Z' en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. Durante una entrevista, Sandoval aseguró que la llamada “Generación Z” debería en realidad considerarse como la “degeneración Z”, responsabilizándola de daños en espacios públicos y privados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El ministro cuestionó directamente la movilización realizada en la Plaza San Martín y en la avenida Abancay, donde miles de jóvenes se congregaron para rechazar la actual gestión gubernamental, buscando desestimar el carácter legítimo de la protesta.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

lr.pe

"Hay que ser objetivos, esta 'Generación Z' para mí es la 'Degeneración Z'. ¿Ha visto usted como han dejado la Plaza San Martín? ¿Ha visto usted lo que han hecho, el desastre y como han destruido a la propiedad pública privada en Abancay? Usted no puede estar diciendo que tienen derecho a la protesta", comentó vía Exitosa.

Sandoval sostuvo que, si bien la Constitución reconoce el derecho a la manifestación, este solo puede ejercerse dentro de lo que llamó un marco de tranquilidad. Según él, las protestas de los jóvenes no cumplen con ese requisito. Además, advirtió que quienes promueven este tipo de movilizaciones actúan movidos por ingenuidad o son manipulados con fines políticos.

"La Constitución lo dice, dentro del marco de la protesta que se concede para reclamar de manera tranquila, hay que hacerse escuchar. Quienes organizan este tipo de cosas, son dos cosas: o son muy ingenuos o son manipulados", dijo.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

LEER MÁS
Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

LEER MÁS
Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

LEER MÁS
Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"

Ministro de Transportes señala que López Aliaga le pidió disculpas: "Ahora reconoce que soy buen ministro"

LEER MÁS
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025