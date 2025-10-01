Ministro de Transporte menosprecia movilizaciones juveniles contra el Gobierno y los califica de "degeneración Z"
El titular del MTC recordó que la Constitución reconoce el derecho a la protesta, pero debe hacerse en un marco de tranquilidad, sugiriendo que los organizadores son ingenuos o manipulados políticamente.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió de manera despectiva a las recientes movilizaciones convocadas por el colectivo juvenil 'Generación Z' en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. Durante una entrevista, Sandoval aseguró que la llamada “Generación Z” debería en realidad considerarse como la “degeneración Z”, responsabilizándola de daños en espacios públicos y privados.
El ministro cuestionó directamente la movilización realizada en la Plaza San Martín y en la avenida Abancay, donde miles de jóvenes se congregaron para rechazar la actual gestión gubernamental, buscando desestimar el carácter legítimo de la protesta.
"Hay que ser objetivos, esta 'Generación Z' para mí es la 'Degeneración Z'. ¿Ha visto usted como han dejado la Plaza San Martín? ¿Ha visto usted lo que han hecho, el desastre y como han destruido a la propiedad pública privada en Abancay? Usted no puede estar diciendo que tienen derecho a la protesta", comentó vía Exitosa.
Sandoval sostuvo que, si bien la Constitución reconoce el derecho a la manifestación, este solo puede ejercerse dentro de lo que llamó un marco de tranquilidad. Según él, las protestas de los jóvenes no cumplen con ese requisito. Además, advirtió que quienes promueven este tipo de movilizaciones actúan movidos por ingenuidad o son manipulados con fines políticos.
"La Constitución lo dice, dentro del marco de la protesta que se concede para reclamar de manera tranquila, hay que hacerse escuchar. Quienes organizan este tipo de cosas, son dos cosas: o son muy ingenuos o son manipulados", dijo.