Política

Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre

La Mesa Directiva del Congreso informó que la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos entrará en agenda el último día que tenían como plazo.

Juan José Santiváñez fue censurado como ministro del Interior. Foto: difusión
Juan José Santiváñez fue censurado como ministro del Interior. Foto: difusión

Mediante su red social de X y ante los constantes cuestionamientos, el Congreso del Perú anunció que este viernes 3 de octubre se debatirá y votará la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Noticia en desarrollo....

