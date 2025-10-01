Congreso votará moción de censura contra Juan José Santiváñez este viernes 3 de octubre
La Mesa Directiva del Congreso informó que la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos entrará en agenda el último día que tenían como plazo.
Juan José Santiváñez fue censurado como ministro del Interior. Foto: difusión
Mediante su red social de X y ante los constantes cuestionamientos, el Congreso del Perú anunció que este viernes 3 de octubre se debatirá y votará la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
Noticia en desarrollo....