Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

El 1 de octubre se celebra el Día del Periodista en Perú, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes informan y dan voz a la ciudadanía.

El Día del Periodista en el Perú se conmemora cada 1 de octubre desde 1953.
El Día del Periodista en el Perú se conmemora cada 1 de octubre desde 1953. | Foto: composición LR/UPN/El Peruano

Como cada 1 de octubre en el Perú, el Día del Periodista es una fecha en la que muchas personas recuerdan la labor de quienes, desde diversos medios, tienen la misión de informar, analizar y dar voz a la ciudadanía. Esta conmemoración no solo pone en valor la importancia del periodismo en la construcción de una sociedad democrática, sino que también destaca los desafíos que enfrentan las y los profesionales de la comunicación ante la inmediatez digital, la desinformación y las amenazas a la libertad de prensa.

El periodismo, como actividad, ha evolucionado de forma constante y ha alcanzado momentos de gran relevancia en distintas sociedades del mundo. Durante siglos, esta labor ha sido reconocida en el Perú, lo que ha contribuido a la creación de diversos medios que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Francisco Antonio Cabello y Mesa, mejor conocido por el seudónimo de Jaime Bausate Meza, fue el máximo pionero en el inicio del periodismo en el Perú. Foto: Clarín

Francisco Antonio Cabello y Mesa, mejor conocido por el seudónimo de Jaime Bausate Meza, fue el máximo pionero en el inicio del periodismo en el Perú. Foto: Clarín

PUEDES VER: La República: Origen y madurez de un diario

¿Por qué se celebra el 1 de octubre el Día del Periodista en el Perú?

La aparición del Diario de Lima en 1790 marcó un paso fundamental e histórico para la prensa peruana. Como primer medio impreso del país en plena época virreinal, este periódico fue ganando protagonismo entre la ciudadanía, ya que informaba a diario sobre temas locales de interés. Fue fundado por Francisco Antonio Cabello y Mesa, quien utilizaba el seudónimo de Jaime Bausate y Meza. Años más tarde, recibió una condecoración por ser uno de los pioneros del periodismo en el Perú. Actualmente, una universidad lleva su nombre.

Este hito marcó un antes y un después en la historia del periodismo, ya que, años más tarde, el 1 de octubre de 1953, mediante el Decreto Supremo n.°2521, el Gobierno peruano estableció oficialmente esta fecha como el Día del Periodista.

PUEDES VER: Día Internacional del Periodista: ¿por qué se celebra cada 8 de septiembre?

El inicio del periodismo en el Perú gracias a Francisco Antonio Cabello

Pese a que es mayormente conocido como Jaime Bausate y Meza en el mundo del periodismo, Francisco Antonio Cabello y Mesa fue el principal responsable de que la población en el Perú tuviera un primer acercamiento a la prensa escrita.

Nacido en España en 1764, Francisco inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, carrera que no culminó, ya que decidió dedicarse principalmente al periodismo español. Tras fundar el Diario de Lima en 1790, su aporte abrió el camino a la circulación de ideas, el intercambio cultural y la formación de una opinión pública, sentando así las bases de una tradición periodística que se mantiene viva hasta la actualidad.

Frases para conmemorar el Día del Periodista

  • La labor del periodista es dar voz a los que no la tienen y llevar la verdad a todos los rincones.
  • El periodismo es el puente que une la realidad con la sociedad, iluminando el camino del conocimiento.
  • Un periodista no solo informa, también inspira, educa y transforma la sociedad.
  • La pasión por la verdad es el motor que impulsa a los periodistas a seguir adelante.
  • Ser periodista es un llamado a la verdad y a la justicia, una profesión que nunca descansa.
  • En cada palabra escrita y en cada historia contada, el periodista siembra conciencia y cambia realidades.
  • El periodismo es un faro en la oscuridad, guiando con honestidad y coraje a quienes buscan la verdad.
  • El poder de un periodista está en su pluma, capaz de mover corazones y cambiar el mundo.
  • Los periodistas son los guardianes de la democracia, protegiendo la libertad con cada noticia que transmiten.
  • A través del periodismo, se construye un mundo más justo y transparente.
  • El periodista es un buscador incansable de la verdad, defendiendo los derechos de quienes no pueden hacerlo.
  • La curiosidad del periodista es el motor que impulsa el avance del conocimiento.
  • En cada historia que un periodista cuenta, hay una semilla de cambio para la sociedad.
  • La verdad tiene un aliado incansable en el periodista, quien trabaja por un futuro más honesto.
  • Ser periodista es comprometerse con la verdad, la justicia y el bienestar de la sociedad.
