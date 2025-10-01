Como cada 1 de octubre en el Perú, el Día del Periodista es una fecha en la que muchas personas recuerdan la labor de quienes, desde diversos medios, tienen la misión de informar, analizar y dar voz a la ciudadanía. Esta conmemoración no solo pone en valor la importancia del periodismo en la construcción de una sociedad democrática, sino que también destaca los desafíos que enfrentan las y los profesionales de la comunicación ante la inmediatez digital, la desinformación y las amenazas a la libertad de prensa.

El periodismo, como actividad, ha evolucionado de forma constante y ha alcanzado momentos de gran relevancia en distintas sociedades del mundo. Durante siglos, esta labor ha sido reconocida en el Perú, lo que ha contribuido a la creación de diversos medios que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Francisco Antonio Cabello y Mesa, mejor conocido por el seudónimo de Jaime Bausate Meza, fue el máximo pionero en el inicio del periodismo en el Perú. Foto: Clarín

¿Por qué se celebra el 1 de octubre el Día del Periodista en el Perú?

La aparición del Diario de Lima en 1790 marcó un paso fundamental e histórico para la prensa peruana. Como primer medio impreso del país en plena época virreinal, este periódico fue ganando protagonismo entre la ciudadanía, ya que informaba a diario sobre temas locales de interés. Fue fundado por Francisco Antonio Cabello y Mesa, quien utilizaba el seudónimo de Jaime Bausate y Meza. Años más tarde, recibió una condecoración por ser uno de los pioneros del periodismo en el Perú. Actualmente, una universidad lleva su nombre.

Este hito marcó un antes y un después en la historia del periodismo, ya que, años más tarde, el 1 de octubre de 1953, mediante el Decreto Supremo n.°2521, el Gobierno peruano estableció oficialmente esta fecha como el Día del Periodista.

El inicio del periodismo en el Perú gracias a Francisco Antonio Cabello

Pese a que es mayormente conocido como Jaime Bausate y Meza en el mundo del periodismo, Francisco Antonio Cabello y Mesa fue el principal responsable de que la población en el Perú tuviera un primer acercamiento a la prensa escrita.

Nacido en España en 1764, Francisco inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, carrera que no culminó, ya que decidió dedicarse principalmente al periodismo español. Tras fundar el Diario de Lima en 1790, su aporte abrió el camino a la circulación de ideas, el intercambio cultural y la formación de una opinión pública, sentando así las bases de una tradición periodística que se mantiene viva hasta la actualidad.

Frases para conmemorar el Día del Periodista