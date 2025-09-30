HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía al ataque y prensa bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Óscar Arriola es el nuevo comandante de la PNP: ¿quién es el reemplazo del suspendido Víctor Zanabría?

El nuevo comandante general de la PNP fue cuestionado por haberse tomado fotografías con un miembro de La Resistencia y el expresentador de TV, Andrés Hurtado, 'Chibolín'. En agosto de este año, Óscar Arriola defendió la compra de autos de alta gama para los altos miembros de la Policía.

Tras la suspensión de Víctor Zanabria, Óscar Arriola asumirá la máxima jefatura de la PNP. Foto: difusión
Tras la suspensión de Víctor Zanabria, Óscar Arriola asumirá la máxima jefatura de la PNP. Foto: difusión

Óscar Arriola Delgado asumirá como nuevo comandante general de la PNP en reemplazo del suspendido Víctor Zanabria, quien pasará al retiro por haber cumplido 40 años de servicio de grado. Arriola, quien es el segundo en la cadena de mando al ejercer como jefe del Estado Mayor, tomará el mando de la institución policial este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana en una ceremonia en el patio de honor de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra.

Anteriormente, en julio del 2023, el nuevo comandante de las fuerzas del orden fue cuestionado por tomarse una fotografía con Flor de los Milagros Contreras, un miembro del grupo extremista de derecha denominado La Resistencia. Esta agrupación fue investigada por el Ministerio Público debido a sus constantes ataques a medios de comunicación, periodistas y diversos políticos.

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

La mencionada toma fotográfica se realizó durante el pasacalle organizado del 40° aniversario de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

Fotografía entre óscar Arriola y la miembro de La Resistencia

Fotografía entre óscar Arriola y la miembro de La Resistencia

En agosto de este año, Arriola defendió la millonaria compra de autos de alta gama, como Audi y Toyota, para los altos mando de la PNP. En su momento, justificó la adquisición debido a que viven bajo constante amenaza y, por eso, necesitan los vehículos de buen rendimiento para movilizarse con seguridad.

“Por las características de seguridad, porque nosotros, los generales, yo te demuestro que estamos amenazados ya. Y necesitamos un vehículo de performance para poder desplazarnos. (…) Los vehículos de todos los años son de alta gama, o sea, de la mejor performance que tienen y eso es una situación por todos los años”, dijo en RPP.

Por otro lado, Óscar Arriola fue criticado por la condecoración que recibió de la revista VIP Diplomática, medio vinculado al exconductor Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho. No obstante, Arriola aseguró que la invitación no provino de Hurtado y que solo coincidió con él durante la ceremonia.

Óscar Arriola y Andrés Hurtado.

Óscar Arriola y Andrés Hurtado.

¿Quién es Óscar Arriola?

Óscar Manuel Arriola Delgado es un alto oficial de la Policía Nacional del Perú, especializado en Administración y Ciencias Policiales con énfasis en Orden Interno. Ha completado el Programa de Estado Mayor en la Escuela Superior de la Policía. Posee un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y una maestría en Derecho Penal. En su trayectoria, ha liderado la División de Terrorismo Regional en el VRAEM y ha sido Jefe del Frente Policial VRAEM. En enero de 2024, fue designado Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.

En cuanto a su formación académica, Arriola llevó a cabo el XI Programa de Alto Mando del Ejército - Maestría en Gestión Pública, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, además posee un doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, fue parte del Programa de Estado Mayor con mención en Administración y Ciencias Policiales, Especialidad en Orden Interno, Escuela Superior de la Policía (ESPOGRA PNP) - Universidad Ricardo Palma.

De igual manera, es licenciado y bachiller en Administración y Ciencias Policiales con especialidad en Orden Interno, Escuela de Oficiales, PNP, así como licenciado y bachiller en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con un diplomado Investigación de Delitos de Terrorismo, Policía Nacional del Perú - DIRCOTE y en Gestión Estratégica en Adquisiciones y Contrataciones Públicas,

Por otro lado, realizó un Seminario Terrorismo, Tráfico Ilícito de Drogas y Criminalidad Organizada Transnacional en FBI, EE. UU. en 2019 y un Diplomado Justicia Penal en la Criminalidad Organizada y Secreto de las Comunicaciones, Academia de Justicia Penal Roswell en el mismo país en 2013.

