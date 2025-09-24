Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declararía en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Jorge Barata declararía en el juicio oral contra Susana VIllarán, quien es investigada por presunto lavado de activos, cohecho, entre otros. Foto: Composición/LR

Jorge Barata declararía en el juicio oral contra Susana VIllarán, quien es investigada por presunto lavado de activos, cohecho, entre otros. Foto: Composición/LR

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declarará en el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Así, lo informó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, durante la audiencia que se le sigue a Villarán y otros 18 investigados por los casos Odebrecht y OAS.

Durante la segunda sesión de este miércoles 24 de septiembre, Pérez Gómez aseguró que Barata acudirá a la audiencia con la finalidad de que declaré en contra de Jose Miguel Castro, exgerente municipal de Lima. Esto en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, colusión, entre otros.

"¿Quiénes vendrán a juicio oral a afirmar lo que vengo presentando? Jorge Enrique Simoes Barata. Él les va a decir: José Miguel Castro, en el primer trimestre del 2013, se presenta a la oficinas de Odebrecht y solicita el dinero de la campaña de la revocatoria. Susana Villarán, según dice Jorge Enrique Simoes Barata, me llama agradeciéndome", dijo.

"Luego, acordamos que dos millones de dólares se paguen en el Brasil por intermedio de Garreta y un millón de dólares se le diera a José Miguel Castro para gastos locales. Ustedes podrán observar en la actuación prueba documental, algo que es innegable entre Susana Villarán con los funcionarios de Odebrecht", acotó el fiscal.

De acuerdo con una resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la Fiscalía interrogará a 378 testigos. Entre ellos figura Jorge Barata. Además, cantantes, artistas, excongresistas y exautoridades se deberán presentar para declarar ante los magistrados.

Al culminar la audiencia, el fiscal del Equipos Especial Lava Jato aseguró que los interrogatorios a los testigos comenzarán en, aproximadamente, dos semanas. Asimismo, instó al abogado de Barata a que "lo ponga a disposición de la justicia peruana".

"Yo invocaría a su abogado, el señor César Nakazaki, públicamente él se ha acreditado como abogado del Jorge Barata, a que lo ponga a disposición de la justicia peruana y no utilice artilugios legales para evitar que colabore con la justicia peruana. (…) Si el señor Nakazaki quiere ser congruente con el discurso que da a los medios de comunicación y autoridades judiciales de que es un colaborador de la justicia peruana, pues que solicite pueda ser interrogado en la próxima fecha que señale este juzgamiento", enfatizó.

Susana Villarán sobre Jorge Barata: "Me parece muy bien que llegue y declare"

A su salida del segundo día de juicio oral, la exalcaldesa de Lima se pronunció sobre la posible declaración de Jorge Barata en la audiencia en su contra. "Me parece muy bien que llegue y declare porque nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos", expresó.

"Quiero darles una reflexión general de cómo experimento este día de hoy: aquí se me está juzgando por no haber hecho un gobierno a favor de los poderosos, de los formales e informales en nuestra ciudad. Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal y el procurador de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac", dijo.