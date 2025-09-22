La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se pronunció tras el inicio de su juicio oral por presunto financiamiento ilícito en sus campañas políticas del 2013 y 2014, en las que se le atribuye haber recibido millones de dólares de Odebrecht y OAS. En entrevista con César Hildebrandt, Villarán mostró un matiz de arrepentimiento al señalar que, con el paso del tiempo, se cuestiona las decisiones que tomó, aunque defendió que en ese momento actuó convencida de que debía enfrentar a "poderosos".

"Después que he vivido esta década, desde que salí, poco más de una década, puedo decir que sí hubiese podido estar haciendo tras cosas en mi vida. Pero, hice lo que en ese momento pensé que tenía que hacer. Estábamos enfrentándonos a poderosos que hoy vemos con otros rostros, pero empuñando el poder de una manera terrible. Había que enfrentarlos. Yo tomé esa decisión", sostuvo.

Asimismo, Villarán aseguró no conocer los montos de los aportes recibidos por las empresas brasileras y se refirió a la muerte de José Miguel Castro y la información que él manejaba. Cabe recalcar que Castro, exgerente municipal de la gestión de la exalcaldesa y considerado su hombre de confianza, fue señalado como pieza clave en la gestión de los aportes para las campañas del "No a la revocatoria" y la reelección municipal.

"Yo no tengo una idea exacta de qué montos se han recibido porque hay muchos montos en declaraciones diferentes unos de otros y no estoy escabullendo a su pregunta. José Miguel Castro tenía un poco más de información que yo sí, pero yo no estoy soplando la pluma y menos a una persona que falleció en circunstancias tan dolorosas. Así que lo que puedo decir es que José Miguel esté siendo llorado en ese momento, no le conviene a nadie. Me han llamado asesina, han dicho que lo han encontrado muerto con una chalina verde. A nadie puede beneficiar una muerte así", señaló.

Juicio oral contra Susana Villarán por caso Rutas de Lima inicia este martes 23

Desde el martes 23 de septiembre, el Poder Judicial dará inicio al juicio oral contra Susana Villarán por el llamado caso Rutas de Lima. La audiencia se llevará a cabo en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en la sede Carlos Zavala Loayza en el Cercado de Lima.

En este proceso judicial, la exalcaldesa es acusada de delitos graves como colusión agravada, asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos, en el marco de campañas políticas durante su gestión y concesiones viales importantes como Rutas de Lima y la línea Amarilla.

El Ministerio Público ha solicitado para Villarán una pena de 29 años de prisión, y sostiene que las empresas Odebrecht y OAS habrían financiado sus campañas de 'No a la revocatoria' de 2013 y de reelección en 2014, a cambio de que se adjudicaran contratos y adendas. En total, son 21 los acusados entre exfuncionarios municipales y empresarios, y más de 300 testigos han sido citados para defender la acusación. La muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal clave en las pesquisas, añade complejidad al juicio, ya que su testimonio era considerado fundamental.