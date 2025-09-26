Pedro Castillo vuelve a rechazar el juicio en su contra: "Mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal”

Pedro Castillo volvió a desafiar a los magistrados que conducen el juicio en su contra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Pedro Castillo volvió a desafiar a los magistrados que conducen el juicio en su contra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Sigue rechazando el juicio en su contra y desafiando a los jueces. El exmandatario Pedro Castillo, procesado por su intento de cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022, volvió a rechazar el proceso en su contra, en el que se le acusa del delito de rebelión. Como en ocasiones anteriores, Castillo negó los cargos y lanzó comentarios sarcásticos contra los magistrados.

Durante la audiencia, el exgobernante se refirió al anuncio hecho previamente por los jueces, quienes señalaron que evalúan incorporar el delito de conspiración para rebelión en el proceso. Al respecto, Castillo afirmó que esta nueva imputación forma parte de una estrategia en su contra y, con ironía, pidió que se le atribuyan todos los delitos “para ahorrar tiempo”.

“El presidente de esta sala da lectura todos los días a la apertura de este juicio, donde se hacen de conocimiento las imputaciones en mi contra. (…) Llevamos más de sesenta sesiones y no se ha podido demostrar el delito de rebelión ni otros. Esta sala ha traído a consideración otra imputación que incluso ha sido rechazada por el Ministerio Público. Cuando se me demuestre lo contrario, ¿qué otro delito se me va a imponer? (…) Para ahorrar tiempo, mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal”, declaró.

El proceso judicial contra Castillo y exfuncionarios de su gobierno, como Aníbal Torres y Betssy Chávez, continúa en curso. De resolverse en su contra, el exmandatario podría enfrentar hasta 34 años de prisión.

Jueces evalúan añadir el delito de conspiración para rebelión al caso de Castillo

La Corte Suprema evalúa la posibilidad de incorporar el delito de “conspiración para rebelión” en el proceso que se sigue contra Pedro Castillo por el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Esta eventual modificación no reemplazaría los cargos ya existentes —rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público—, sino que se sumaría a ellos si las evidencias presentadas lo justifican.

Durante el desarrollo de las audiencias, la magistrada Norma Carbajal señaló que en las declaraciones y pruebas surgieron elementos que podrían encajar en la figura de conspiración. Este aspecto abrió la puerta a que el caso tenga un nuevo encuadre jurídico, dependiendo de la valoración de las instancias correspondientes.

Será el fiscal Edward Casaverde quien determine si procede aceptar la propuesta de incluir este cargo adicional. Mientras tanto, el proceso continúa con la acusación inicial, en espera de que se resuelva si se amplía o no el marco de imputaciones contra Castillo.