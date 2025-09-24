HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

El creador de contenido le planteó a ChatGPT un escenario hipotético de segunda vuelta electoral con tres alternativas: votar por Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o viciar el voto.

Tiktoker le pregunta a ChatGPT si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta electoral
Tiktoker le pregunta a ChatGPT si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta electoral | Foto: Composición LR/ TikTok/ ChatGPT/ Difusión

El tiktoker 'Amigable Sujeto' publicó en sus redes sociales un peculiar experimento. Le preguntó a la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT si votaría por Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o si preferiría viciar su voto en una hipotética segunda vuelta electoral. La respuesta de la inteligencia artificial sorprendió a sus seguidores:

“Si me pides mi opinión personal y directa, entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, yo viciaría mi voto”, respondió a la interrogante ChatGPT. Además, la inteligencia artificial sustentó su posición: “Ambos representan riesgos serios: Keiko, por los antecedentes de corrupción y el peso del fujimorismo en la crisis política; y López Aliaga, por su extremismo, propuestas inviables y falta de institucionalidad democrática”.

La inteligencia artificial de ChatGPT argumentó que respaldar a cualquiera de los dos candidatos sería “respaldar un modelo dañino para el Perú”. Si bien reconoció que viciar el voto no resuelve los problemas de fondo, consideró que se trata de “un acto coherente y de protesta frente a opciones que no representan un proyecto sano de país”.

Redes reaccionan a la respuesta de la inteligencia artificial

La respuesta de ChatGPT generó revuelo entre los seguidores del influencer, quienes reaccionaron con comentarios divididos: algunos la celebraron, otros la criticaron y no faltaron las respuestas humorísticas. “No, por favor, ahora le dirán rojo a ChatGPT”, “Es simple lógica”, “Por eso se llama ‘inteligencia’ artificial” y “Me siento bien al pensar igual que ChatGPT” fueron algunas de las opiniones que circularon en redes.

Por otro lado, simpatizantes de Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga cuestionaron la postura de la IA. “Igual Rafael López Aliaga será el próximo presidente del Perú, los demás a llorar” y “Queremos ver la pregunta original”, escribieron algunos usuarios. También hubo quienes criticaron la idea de viciar el voto: “Viciar tu voto es lo equivalente a votar por quien tiene más votos”.

