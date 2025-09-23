HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Política

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

La periodista comentó el accionar de la PNP en la marcha de la Generación Z ocurrida el fin de semana y cuestionó que no dejarán que se manifiesten libremente por el temor a que juntos se vean como una protesta multitudinaria.

Rosa María Palacios comenta las agresiones ocurridas en la marcha de la Generación Z. Foto: composición LR
Rosa María Palacios comenta las agresiones ocurridas en la marcha de la Generación Z. Foto: composición LR

Rosa María Palacios lamentó las agresiones contra los ciudadanos que asistieron a la marcha de la Generación Z e hizo hincapié en los periodistas que resultaron heridos durante las manifestaciones. Palacios señaló que esto ha sido calificado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como hostigamiento contra la labor de prensa.

"La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llevó la contabilidad: se registraron 85 casos de agresión y 11 personas heridas, además de 11 detenciones arbitrarias, de las cuales cuatro continuaban en custodia hasta ayer. Ese es el balance. De los 85 casos, 53 corresponden a daños a equipos periodísticos. Cámaras, celulares y drones fueron destrozados por la Policía Nacional. Según la Coordinadora, esto constituye un patrón de hostigamiento contra la labor de quienes informan", sostuvo.

Asimismo, Palacios aseguró que el hecho de que la Policía Nacional del Perú haya cortado la marcha para separar a los protestantes tenía un solo objetivo: que no se tome una foto donde vea a toda la multitud junta para revelar el éxito de la marcha.

"Es decir, las marchas del sábado y domingo tuvieron como objetivo impedir cualquier registro de lo que ocurría. La Policía iba cortando la marcha: dejaba pasar a un grupo y luego cerraba el paso para evitar fotografías aéreas que mostraran la magnitud de la movilización. No querían una portada con una imagen repleta de gente en la avenida Abancay, la Plaza San Martín o la Colmena. La PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza", refirió.

"El resultado fue claro: de los 85 ataques, 53 estuvieron dirigidos contra equipos periodísticos. Parecía que la confrontación no era entre policías y manifestantes, sino entre policías y periodistas. Según la Coordinadora, este gobierno tiene como misión impedir el registro de lo que realmente está pasando en el país", agregó.

