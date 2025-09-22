HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
EN VIVO

Balón de Oro 2025 EN VIVO: así va la premiación de los mejores futbolistas del año

Política

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

La periodista Rosa María Palacios cuestionó el despliegue de 5000 policías durante la movilización de la denominada Generación Z y señaló que una cifra tan elevada de agentes evidencia la magnitud de la protesta y la respuesta represiva del Gobierno.

Rosa María Palacios comenta sobre el actuar de la PNP en la marcha de la Generación Z. Foto: composición LR
Rosa María Palacios comenta sobre el actuar de la PNP en la marcha de la Generación Z. Foto: composición LR

En Sin Guion, Rosa María Palacios criticó el despliegue de 5000 policías en la marcha de la denominada Generación Z y cuestionó el verdadero objetivo del operativo. Según la periodista, el Gobierno buscó impedir que los manifestantes se concentren en la Plaza San Martín para evitar la imagen de una multitud que desborde las calles del centro de Lima.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"5,000 policías. La Policía no bloquea los celulares a los delincuentes. La Policía no está cuando la necesitas. A veces ni siquiera aceptan una denuncia en la comisaría. Pero el Gobierno desplegó 5,000 policías porque estaba aterrado, porque sabía perfectamente que la marcha iba a ser grande. ¿Y qué hicieron esos 5,000 policías?

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Trataron todo el tiempo de impedir que la gente se concentre, como ya han hecho antes. ¿Para qué? Porque no quieren que los jóvenes entren a la Plaza San Martín y se reúnan todos juntos. ¿Por qué? Para que usted no vea la foto. Porque a lo que realmente le tiene terror este Gobierno es a la foto: la de una Plaza San Martín repleta de gente o la avenida Abancay desbordada de manifestantes", señaló.

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

lr.pe

Asimismo, Palacios comentó que el Gobierno recurrió a medidas desproporcionadas, como bloquear celulares, impedir concentraciones y hasta derribar drones, para evitar mostrar la magnitud de la protesta.

"La Policía incluso derribó dos drones. ¿Qué nos dice todo esto? Que si bloqueas celulares, mandas 5,000 policías y no permites que la gente se concentre, lo que estás admitiendo es que la marcha fue inmensa. Eso nos dice este Gobierno. Quizá, si hubieran dejado marchar y reunirse pacíficamente, el resultado habría sido distinto y no tendríamos cinco periodistas heridos en el primer día y son buenos para reprimir al pueblo", sostuvo.

Notas relacionadas
Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

LEER MÁS
RMP sobre congresista Bustamante por justificar audio de Santiváñez como IA: "No es inteligencia artificial, es brutalidad natural”

RMP sobre congresista Bustamante por justificar audio de Santiváñez como IA: "No es inteligencia artificial, es brutalidad natural”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS
Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

LEER MÁS
Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

LEER MÁS
Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

LEER MÁS
¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

¿A qué hora comienza oficialmente hoy la primavera 2025 en Perú, según Senamhi?

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota