Rosa María Palacios comenta sobre el actuar de la PNP en la marcha de la Generación Z. Foto: composición LR

En Sin Guion, Rosa María Palacios criticó el despliegue de 5000 policías en la marcha de la denominada Generación Z y cuestionó el verdadero objetivo del operativo. Según la periodista, el Gobierno buscó impedir que los manifestantes se concentren en la Plaza San Martín para evitar la imagen de una multitud que desborde las calles del centro de Lima.

"5,000 policías. La Policía no bloquea los celulares a los delincuentes. La Policía no está cuando la necesitas. A veces ni siquiera aceptan una denuncia en la comisaría. Pero el Gobierno desplegó 5,000 policías porque estaba aterrado, porque sabía perfectamente que la marcha iba a ser grande. ¿Y qué hicieron esos 5,000 policías?

Trataron todo el tiempo de impedir que la gente se concentre, como ya han hecho antes. ¿Para qué? Porque no quieren que los jóvenes entren a la Plaza San Martín y se reúnan todos juntos. ¿Por qué? Para que usted no vea la foto. Porque a lo que realmente le tiene terror este Gobierno es a la foto: la de una Plaza San Martín repleta de gente o la avenida Abancay desbordada de manifestantes", señaló.

Asimismo, Palacios comentó que el Gobierno recurrió a medidas desproporcionadas, como bloquear celulares, impedir concentraciones y hasta derribar drones, para evitar mostrar la magnitud de la protesta.

"La Policía incluso derribó dos drones. ¿Qué nos dice todo esto? Que si bloqueas celulares, mandas 5,000 policías y no permites que la gente se concentre, lo que estás admitiendo es que la marcha fue inmensa. Eso nos dice este Gobierno. Quizá, si hubieran dejado marchar y reunirse pacíficamente, el resultado habría sido distinto y no tendríamos cinco periodistas heridos en el primer día y son buenos para reprimir al pueblo", sostuvo.