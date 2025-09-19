Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó los ataques hacia la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien es acusada de 'liberar delincuentes que la PNP atrapa' y explicó que ella solo tiene la potestad de procesar altos funcionarios. Y que estos son liberados cuando sus casos son vistos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

"La fiscal de la Nación no puede liberar a ningún delincuente. ¿Saben por qué? Porque los únicos casos que ella puede ver son los de altos funcionarios del Estado, es decir, de todos aquellos que tienen el beneficio del antejuicio. ¿Y saben dónde liberan a esos delincuentes? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la señora fiscal no controla, pues la controla el Congreso", sostuvo.

Asimismo, Palacios comentó lo señalado por congresistas fujimoristas quienes lanzaron calificativos peyorativos hacia Delia Espinoza, sin tener ninguna pericia o pruebas que avalen sus palabras.

"Así que la fiscal no puede liberar a nadie, porque a todos los que acusa los tiene que enviar al Congreso, y en el Congreso archivan los expedientes. ¿Quién libera delincuentes? ¿Quién modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal? ¿Quién archiva expedientes en la Comisión de Acusaciones Constitucionales: el Congreso o la fiscal de la Nación?

“Desquiciada” es una palabra que merece un peritaje psiquiátrico. Tendrían que probar que la señora está loca, y hasta donde yo sé, en las últimas 24 horas no lo ha hecho ni Fernando Rospigliosi ni la señora Barbarán. Y yo creo que el lenguaje de ambos es bastante violento y antidemocrático", señaló.