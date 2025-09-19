Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este viernes a las 10:00 am la audiencia para debatir la suspensión por 6 meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La diligencia duró apenas dos minutos y culminó luego de que el presidente de la JNJ, Gino Ríos, señalara que “se deja constancia de esa circunstancia y la causa queda al voto". Antes de ello, se informó que Espinoza no asistiría a la sesión, lo cual fue confirmado también por su abogado mediante un comunicado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En el comunicado de redes sociales, la defensa de Espinoza denunció que "no hay garantías de un juego limpio, con debido proceso, en el proceso disciplinario que la Junta Nacional de Justicia le inició (…) Hoy la suspenderán en sus funciones". El escrito también remarca que la magistrada ya había cuestionado la decisión de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y en la conducción del Ministerio Público, por lo que calificó la medida como inconstitucional y arbitraria.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cabe mencionar que la JNJ busca suspender a Espinoza porque, según el expediente, no acató la resolución que ordenaba restituir a Patricia Benavides tanto como fiscal suprema titular como en la jefatura del Ministerio Público. La actual titular del Ministerio Público interpuso demandas de amparo contra los miembros de la JNJ, alegando que la orden violaba la autonomía de la Junta de Fiscales Supremos, que en noviembre de 2024 la eligió fiscal de la Nación por un periodo de tres años.

El comunicado difundido por su defensa insiste en que la actuación de la JNJ vulnera derechos fundamentales. "La JNJ pretende suspender a la Dra. Espinoza Valenzuela en una audiencia convocada a las 10:00 a. m. No asistiremos. No convalidaremos su actuar arbitrario e inconstitucional. No hay juego limpio ni garantías de debido proceso. Recurriremos a la justicia constitucional", señala.

El procedimiento disciplinario se originó luego de que un consejero regional de Moquegua denunciara a Espinoza por presuntamente haber incumplido la orden de reponer a Benavides. A raíz de ello, la JNJ le abrió una investigación preliminar que, tras 59 días, derivó en el actual pedido de suspensión. Ahora, la decisión queda al voto de los miembros del organismo, quienes en los próximos días deberán definir si apartan temporalmente a Espinoza de la Fiscalía de la Nación.

PUEDES VER: Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

JNJ aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Espinoza

La Junta Nacional de Justicia apartó este viernes al consejero Francisco Távara Córdova del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras aceptar una solicitud interna de abstención formulada por la consejera María Teresa Cabrera.

Según la resolución emitida, Távara habría expresado públicamente su opinión sobre el caso, lo que configura una causal prevista en el numeral 2) del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, que exige abstenerse en situaciones de adelanto de opinión.

La medida se adopta en un momento crítico, pues la JNJ está evaluando un informe que propone suspender a Espinoza por seis meses por no haber acatado la restitución de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación.

La ausencia de Távara en las deliberaciones y en la votación podría inclinar la balanza, mientras persisten cuestionamientos sobre transparencia, autonomía institucional y sobre si el proceso disciplinario contra la fiscal incorpora las garantías de debido proceso.