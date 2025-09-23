HOYSuscripcion LR Focus

Paradero Palacio: Carlincatura ironiza las intenciones de la puesta en marcha de los trenes en Lima

El caricaturista retrata la manera en la que un camino de rieles une a dos instituciones del Estado, mientras que una locomotora es dirigida por una sola persona.

Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, sobre las posibles intenciones de los trenes en Lima. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, sobre las posibles intenciones de los trenes en Lima. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, ironiza sobre la prisa por la puesta en marcha de los trenes en la capital limeña. El caricaturista grafica los rieles que unen el camino entre dos instituciones del Estado, mientras que una locomotora es dirigida por un tripulante.

Caricatura política de Carlincatura del 23 de septiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 23 de septiembre de 2025

