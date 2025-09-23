Paradero Palacio: Carlincatura ironiza las intenciones de la puesta en marcha de los trenes en Lima

Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, sobre las posibles intenciones de los trenes en Lima. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, ironiza sobre la prisa por la puesta en marcha de los trenes en la capital limeña. El caricaturista grafica los rieles que unen el camino entre dos instituciones del Estado, mientras que una locomotora es dirigida por un tripulante.

