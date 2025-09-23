Paradero Palacio: Carlincatura ironiza las intenciones de la puesta en marcha de los trenes en Lima
El caricaturista retrata la manera en la que un camino de rieles une a dos instituciones del Estado, mientras que una locomotora es dirigida por una sola persona.
- Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"
- Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos
La Carlincatura de hoy, martes 23 de septiembre, ironiza sobre la prisa por la puesta en marcha de los trenes en la capital limeña. El caricaturista grafica los rieles que unen el camino entre dos instituciones del Estado, mientras que una locomotora es dirigida por un tripulante.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Caricatura política de Carlincatura del 23 de septiembre de 2025