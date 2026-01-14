Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

En una entrevista para 'La República', el humorista y ahora candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, respondió sobre su pasado profesional durante la década de los 90, específicamente cuando trabajó en Canal 7 bajo el control del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Al ser consultado sobre si mantuvo una postura crítica frente al poder en aquel entonces, Álvarez reconoció que su rol no fue el de un opositor. "No, nunca he sido contestatario", afirmó el humorista. Según explicó, durante el año 2000, su línea editorial en la televisión estatal estaba alineada con los intereses del Gobierno de turno.

Álvarez asegura que varios de sus sketches fueron vetados

Álvarez admitió que en esa época respaldaba activamente la lucha contra el terrorismo y las críticas a los adversarios políticos del fujimorismo. "Yo apoyaba a ese Gobierno, pero no a las tropelías que estaba haciendo", señaló, intentando diferenciar su simpatía política de los actos de corrupción y delitos por los que Fujimori fue sentenciado posteriormente.

Sin embargo, tras recordarle sketches grabados en Canal 7 donde justificaba la polémica entrega de credenciales a Fujimori tras el fraude electoral del 2000 y el transfuguismo de congresistas, Álvarez alegó falta de memoria por el paso del tiempo (25 años) y aseguró que también sufrió censura, afirmando que muchos de sus libretos eran vetados, no llegaban a salir al aire por órdenes superiores y que terminaron viéndose en el juicio de Fujimori.

Álvarez y su vínculo con Vladimiro Montesinos

Respecto a su vinculación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos —mencionado en un Vladivideo de 1999 donde se planeaba usar a Álvarez para ridiculizar a opositores—, el candidato negó cualquier tipo de chantaje o pago directo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

“No me cansa que me llamen montesinista porque sé que es parte de una campaña política”, declaró. El humorista recordó que fue el primero en imitar a Montesinos mientras este ostentaba el poder y que, a diferencia de otros personajes como Nicanor Boluarte o Vladimir Cerrón, él siempre "dio la cara" ante la justicia en los juicios posteriores, logrando que las acusaciones de financiamiento ilegal en su contra fueran archivadas.