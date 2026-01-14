HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 14 DE ENERO | #TLR

Política

Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

El precandidato presidencial Carlos Álvarez admite que durante su etapa en Canal 7 apoyó al fujimorismo, pero precisó que no apoyó ni apoya sus tropelías.

Carlos Álvarez ha sido tildado por sus opositores de montesinista. Foto: composición LR
Carlos Álvarez ha sido tildado por sus opositores de montesinista. Foto: composición LR

En una entrevista para 'La República', el humorista y ahora candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, respondió sobre su pasado profesional durante la década de los 90, específicamente cuando trabajó en Canal 7 bajo el control del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Al ser consultado sobre si mantuvo una postura crítica frente al poder en aquel entonces, Álvarez reconoció que su rol no fue el de un opositor. "No, nunca he sido contestatario", afirmó el humorista. Según explicó, durante el año 2000, su línea editorial en la televisión estatal estaba alineada con los intereses del Gobierno de turno.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

lr.pe

Álvarez asegura que varios de sus sketches fueron vetados

Álvarez admitió que en esa época respaldaba activamente la lucha contra el terrorismo y las críticas a los adversarios políticos del fujimorismo. "Yo apoyaba a ese Gobierno, pero no a las tropelías que estaba haciendo", señaló, intentando diferenciar su simpatía política de los actos de corrupción y delitos por los que Fujimori fue sentenciado posteriormente.

Sin embargo, tras recordarle sketches grabados en Canal 7 donde justificaba la polémica entrega de credenciales a Fujimori tras el fraude electoral del 2000 y el transfuguismo de congresistas, Álvarez alegó falta de memoria por el paso del tiempo (25 años) y aseguró que también sufrió censura, afirmando que muchos de sus libretos eran vetados, no llegaban a salir al aire por órdenes superiores y que terminaron viéndose en el juicio de Fujimori.

Álvarez y su vínculo con Vladimiro Montesinos

Respecto a su vinculación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos —mencionado en un Vladivideo de 1999 donde se planeaba usar a Álvarez para ridiculizar a opositores—, el candidato negó cualquier tipo de chantaje o pago directo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

“No me cansa que me llamen montesinista porque sé que es parte de una campaña política”, declaró. El humorista recordó que fue el primero en imitar a Montesinos mientras este ostentaba el poder y que, a diferencia de otros personajes como Nicanor Boluarte o Vladimir Cerrón, él siempre "dio la cara" ante la justicia en los juicios posteriores, logrando que las acusaciones de financiamiento ilegal en su contra fueran archivadas.

Notas relacionadas
Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

LEER MÁS
Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Carlos Álvarez y Vladimir Cerrón

JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Carlos Álvarez y Vladimir Cerrón

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La amenaza de Rafael López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

La amenaza de Rafael López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

LEER MÁS
Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

LEER MÁS
Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

LEER MÁS
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

VER Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡gol de Gonzalo!

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025