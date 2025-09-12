HOYSuscripcion LR Focus

Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Política

César Sandoval cuestiona a López Aliaga por tren Lima-Chosica: "Llevar el tema al Congreso sí es politizar"

Durante la mesa de trabajo sobre el tren Lima–Chosica, el ministro César Sandoval acusó al alcalde Rafael López Aliaga de querer "politizar" el proyecto al llevarlo al Congreso de la República.

César Sandoval cuestiona a RLA. Foto: composición LR
César Sandoval cuestiona a RLA. Foto: composición LR

El enfrentamiento entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en torno al proyecto del tren Lima–Chosica, suma un nuevo capítulo. Durante la mesa de trabajo instalada para debatir la iniciativa, el titular del MTC lanzó críticas directas al burgomaestre, a quien responsabilizó de querer politizar el tema al trasladar la discusión al Congreso de la República.

“No hay ninguna posición ni propuesta política, pero si usted lo lleva al Parlamento, en donde existen bancadas que pertenecen a partidos políticos y que están en carrera electoral tras la presidencia de la República, tras el Senado. Entonces yo les pregunto: ¿quién está politizando el tema?”, señaló Sandoval frente a los representantes de la mesa.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

El ministro insistió en que su sector ha abordado el proyecto desde un enfoque técnico y no político. "Acá estamos, eso hemos hecho y en ningún momento se ha querido mirar desde un ángulo político, sino desde un ángulo técnico", agregó, en alusión a las reiteradas discrepancias con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la viabilidad y plazos del tren.

Sandoval también advirtió que quienes llevan el tema al Parlamento lo hacen "por dos cosas: porque no quieren concluir el tema por algún rédito político o porque ya politizaron el tema". En ese sentido, recalcó que no ha solicitado la intervención de actores políticos en el debate.

Cabe recordar que el ministro y el alcalde han sostenido diversas discrepancias en las últimas semanas respecto al tren Lima–Chosica. Mientras la gestión municipal busca acelerar el proyecto con material ferroviario supuestamente "donado" desde Estados Unidos, el MTC se opone porque no cuentan aún con el estudio técnico aprobado y ya se han mostrado varias deficiencias.

López Aliaga busca al Congreso para presionar por tren Lima–Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió al presidente del Congreso, José Jerí, que medie con el Ejecutivo para destrabar la puesta en marcha del tren Lima–Chosica. Pese a cuestionamientos sobre el proyecto que no cuenta con expedientes técnicos completos ni estudios de viabilidad que garanticen su seguridad.

Entre sus demandas, el burgomaestre solicitó un decreto de urgencia, la aprobación de una adenda al contrato de concesión de Ferrovías Central Andino y un convenio de usufructo para el material rodante donado desde Estados Unidos.

Además, reclamó que se autorice a la comuna limeña implementar medidas de seguridad en los cruces ferroviarios. Estas propuestas, sin embargo, trasladan la responsabilidad de un proyecto inconcluso al Congreso, que no tiene competencia técnica para suplir las falencias del Ejecutivo y la municipalidad.

Congresista Diego Bazán niega que vagones del tren Lima–Chosica sean “chatarra”

El congresista Diego Bazán salió a excusar al alcalde Rafael López Aliaga en medio de los cuestionamientos al tren Lima–Chosica, y aseguró que los vagones y locomotoras donados desde Estados Unidos estarían "en funcionamiento".

“En un informe que hemos compartido a la prensa, descartando que lo que se ha recibido es chatarra. Es un informe hecho por parte de la Municipalidad de Lima hace meses, antes de la llegada de los trenes y vagones al puerto del Callao (…) Negamos rotundamente que lo recibido sea chatarra, por lo contrario, todo está en funcionamiento”, mencionó desde Pasos Perdidos.

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

Carlincatura cuestiona contratación masiva de Renovación Popular en la gestión de municipal de Lima

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Martín Vizcarra pide renunciar al antejuicio y desafía al Congreso: "Díganle al Ministerio Público que me investigue"

Martín Vizcarra pide renunciar al antejuicio y desafía al Congreso: "Díganle al Ministerio Público que me investigue"

López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

López Aliaga mintió sobre la operatividad y el estado de las locomotoras y vagones del tren de Caltrain

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

