El enfrentamiento entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en torno al proyecto del tren Lima–Chosica, suma un nuevo capítulo. Durante la mesa de trabajo instalada para debatir la iniciativa, el titular del MTC lanzó críticas directas al burgomaestre, a quien responsabilizó de querer politizar el tema al trasladar la discusión al Congreso de la República.

“No hay ninguna posición ni propuesta política, pero si usted lo lleva al Parlamento, en donde existen bancadas que pertenecen a partidos políticos y que están en carrera electoral tras la presidencia de la República, tras el Senado. Entonces yo les pregunto: ¿quién está politizando el tema?”, señaló Sandoval frente a los representantes de la mesa.

El ministro insistió en que su sector ha abordado el proyecto desde un enfoque técnico y no político. "Acá estamos, eso hemos hecho y en ningún momento se ha querido mirar desde un ángulo político, sino desde un ángulo técnico", agregó, en alusión a las reiteradas discrepancias con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la viabilidad y plazos del tren.

Sandoval también advirtió que quienes llevan el tema al Parlamento lo hacen "por dos cosas: porque no quieren concluir el tema por algún rédito político o porque ya politizaron el tema". En ese sentido, recalcó que no ha solicitado la intervención de actores políticos en el debate.

Cabe recordar que el ministro y el alcalde han sostenido diversas discrepancias en las últimas semanas respecto al tren Lima–Chosica. Mientras la gestión municipal busca acelerar el proyecto con material ferroviario supuestamente "donado" desde Estados Unidos, el MTC se opone porque no cuentan aún con el estudio técnico aprobado y ya se han mostrado varias deficiencias.

López Aliaga busca al Congreso para presionar por tren Lima–Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió al presidente del Congreso, José Jerí, que medie con el Ejecutivo para destrabar la puesta en marcha del tren Lima–Chosica. Pese a cuestionamientos sobre el proyecto que no cuenta con expedientes técnicos completos ni estudios de viabilidad que garanticen su seguridad.

Entre sus demandas, el burgomaestre solicitó un decreto de urgencia, la aprobación de una adenda al contrato de concesión de Ferrovías Central Andino y un convenio de usufructo para el material rodante donado desde Estados Unidos.

Además, reclamó que se autorice a la comuna limeña implementar medidas de seguridad en los cruces ferroviarios. Estas propuestas, sin embargo, trasladan la responsabilidad de un proyecto inconcluso al Congreso, que no tiene competencia técnica para suplir las falencias del Ejecutivo y la municipalidad.

Congresista Diego Bazán niega que vagones del tren Lima–Chosica sean “chatarra”

El congresista Diego Bazán salió a excusar al alcalde Rafael López Aliaga en medio de los cuestionamientos al tren Lima–Chosica, y aseguró que los vagones y locomotoras donados desde Estados Unidos estarían "en funcionamiento".

“En un informe que hemos compartido a la prensa, descartando que lo que se ha recibido es chatarra. Es un informe hecho por parte de la Municipalidad de Lima hace meses, antes de la llegada de los trenes y vagones al puerto del Callao (…) Negamos rotundamente que lo recibido sea chatarra, por lo contrario, todo está en funcionamiento”, mencionó desde Pasos Perdidos.