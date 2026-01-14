HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

En un mismo día. El juez Wilson Verástegui acató la resolución del Tribunal Constitucional y manda al archivo el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En tanto, la Autoridad de Control del Ministerio Público suspendió al fiscal Pérez por seis meses en el ejercicio del cargo.

Keiko Fujimori queda libre del caso cócteles y el fiscal José Domingo Pérez enfrenta la destitución. Foto: composición LR
Keiko Fujimori queda libre del caso cócteles y el fiscal José Domingo Pérez enfrenta la destitución. Foto: composición LR

Una caída anunciada, pero por eso mismo muy peligrosa para el sistema judicial. Cómo si se hubieran puesto de acuerdo, en un mismo se puso fin al caso Cócteles y el hasta hace poco poderosísimo fiscal provincial José Domingo Pérez fue suspendido y se enfrenta a una posible destitución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por la tarde, el juez nacional de investigación preparatoria, Wilson Verástegui notificó que decidió acatar en su integridad la sentencia del Tribunal Constitucional que pone fin al caso Cócteles contra Keiko Fujimori y 33 militantes y dirigentes de Fuerza Popular por lavado de activos y organización criminal, que se había iniciado el año 2016.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Horas después, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial resolvió suspender al fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez y lo aparto del Ministerio Público por el lapso de seis meses, que podría convertirse en indefinido pues la máxima sanción por los cargos que se le atribuyen es la destitución, precisa la resolución respectiva.

El final de un caso emblemático

En principio, las dos decisiones se toman de acuerdo con la Constitución, las leyes y respetando los procedimientos vigentes. Eso está claro, en lo que siempre habrá dudas es en la posibilidad de que la motivación y oportunidad para ambas decisiones puede ser política y por eso, justo, la coincidencia en el día y, al comienzo de un proceso electoral.

El suspendido fiscal Pérez saltó a la fama y al Equipo Especial Lava Jato con la meticulosa investigación sobre las formas, modos y origen de los dineros utilizados por Fuerza Popular para las campañas electorales de los años 2011 y 2016. Luego, por elegir la víspera de una fecha clave en el proceso electoral para tomar una decisión de impacto.

Desde un inicio era previsible que el caso se archivaría por un conflicto en el tiempo del delito de lavado de activos o por la falta de conocimiento previo de los actos ilícitos de origen, algo que se definió en el Tribunal Constitucional aunque también lo pudo hacer la Corte Suprema de Justicia. Pudo hacerlo.

Para todos los procesados

El juez Verástegui tampoco tenía margen de acción. Hay que decirlo. La sentencia del Tribunal Constitucional había resuelto que antes de noviembre del 2016 la legislación penal no había previsto que los aportes de origen ilícito a una campaña electoral se considerarán delito, lo cual impedía continuar con el proceso.

Lo que demoró la decisión y el juez lo dijo en la audiencia realizada el 19 de diciembre, era si la sentencia del TC alcanzaba a todos los co-procesados, pues la acción de hábeas corpus era solo a favor de Keiko Fujimori. Para definir esto, el juez le solicitó al fiscal Pérez que precise los cargos para cada uno de los acusados.

Luego de revisar el expediente, el juez Wilsón Verástegui concluye que los cargos que se atribuyen a Keiko Fujimori son los mismos para los demás dirigentes de Fuerza Popular y aportantes, en consecuencia resolvió hacer extensiva la sentencia del TC a todos los implicados y dejar el sobreseimiento del caso.

Anotó que esta posición no es nueva en el presente caso, pues anteriormente respecto de una acción de Amparo de José Chlimper se tomó la misma decisión, hacer extensiva la sentencia del TC a todos los co-procesados.

Sobre el pedido para no cumplir la sentencia del TC el juez subraya: "la sentencia N°185/2025 tiene la calidad de cosa juzgada, máxime si del contenido de la misma se advierte un pronunciamiento de fondo y conforme al artículo 15 del Código Procesal Constitucional, tiene tal calidad, por ende, inamovible, vinculante y definitiva. Incluso tal pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, en términos del artículo 120 del mismo cuerpo normativo citado, agota la jurisdicción nacional, ni procedería proceso constitucional alguno en su contra.

Falsa declaración y falsedad genérica

Sin embargo, el juez deja con vida las imputaciones contra Keiko Fujimori y otros 11 procesados por presuntos delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y el delito de Falsedad Genérica, aunque es probable que estén prescritos.

Al respecto, el abogado Carlos Caro Coria comentó en redes sociales que "con la Ley Soto el plazo de prescripción es de 7 años para delitos con penas de 4 años de prisión. Las imputaciones por las campañas de 2011 y 2016 prescribieron en 2018 y 2023, respectivamente". Aunque muchos jueces se resisten a aplicar la ley Soto.

El juez subraya que será otro fiscal y otro subsistema especializado en el que deberá pronunciar en este extremo. El caso Cócteles hasta ahora se encuentra en el subsistema de Lavado de Activos. También continuará en trámite la investigación por lavado de activos a Mark Vito Villanela y MVV Bienes Raíces por lavado de activos.

El fiscal Pérez queda fuera del Ministerio Público

La Oficina Desconcentrada de Lima de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió al fiscal José Domingo Pérez por seis meses en el ejercicio de todo cargo en la fiscalía.

La Autoridad de Control tomó está decisión al considerar que el fiscal afectó los derechos del dirigente de Fuerza Popular, José Chlimper en el caso Cócteles, a partir de una sentencia del TC.

El organismo de control anota que la medida de suspensión es necesaria para garantizar las investigaciones pues los hechos imputados a Pérez son muy graves y es posible que se le imponga la destitución en el cargo.

José Domingo Pérez puede apelar la decisión, pero ésta se ejecuta de inmediato. Tras disolverse el Equipo Especial Lava Jato,  Pérez pasó a una fiscalía anticorrupción de Lima.

Libre. Keiko Fujimori queda libre del proceso del caso Cócteles, pero aún tiene otras dos investigaciones por presunto lavado de activos, igual por aportes a las campañas electorales

Notas relacionadas
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
Fiscalía se juega sus últimas cartas en caso Cócteles: Keiko Fujimori busca limpiarse con miras a las Elecciones 2026

Fiscalía se juega sus últimas cartas en caso Cócteles: Keiko Fujimori busca limpiarse con miras a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

LEER MÁS
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

LEER MÁS
Gustavo Gorriti sobre Elecciones 2026: "Va a haber muchísima campaña negra, muchísima mentira y dinero"

Gustavo Gorriti sobre Elecciones 2026: "Va a haber muchísima campaña negra, muchísima mentira y dinero"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025