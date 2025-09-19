HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia decidió suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras su negativa de reponer a Patricia Benavides en el cargo. Pese a que esa es una atribución de la Junta de Fiscales Supremos.

Delia Espinoza es suspendida de su cargo por la JNJ. Foto: composición LR
Delia Espinoza es suspendida de su cargo por la JNJ. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un periodo de seis meses, al considerar que incumplió con la orden de reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

"Pleno de la Junta Nacional de Justicia resuelve aplicar la medida cautelar de suspensión provisional a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscal suprema y fiscal de la nación, por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución", se lee en el documento.

Resolución que ordena la suspensión de Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación por seis meses.

Resolución que ordena la suspensión de Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación por seis meses.

Delia Espinoza, mediante su defensa legal, había solicitado que María Teresa Cabrera, integrante de la JNJ, quien propuso su suspensión, fuera apartada del proceso en su contra debido a que consideró que existe un conflicto de intereses que sería perjudicial para la imparcialidad en el caso.

"Esto es parte de una campaña que empezó desde enero porque empezaron a ver los frutos de nuestro trabajo: denuncias constitucionales debidamente sustentadas. Aprovecharon los micrófonos y nos insultaron y amenazaron pero siempre he enfrentado a la delincuencia y algo que tienen en común es que atacan a quien los investiga", manifestó Espinoza en una conferencia de prensa mientras se daba la sesión de la JNJ, a la que rechazó asistir.

JNJ debatió suspensión de Delia Espinoza en una sesión que duró apenas 2 minutos

La Junta Nacional de Justicia abrió el debate para definir el futuro de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pero la sesión duró apenas dos minutos. El organismo evaluó suspenderla por seis meses debido a que no acató la resolución que ordenaba la restitución de Patricia Benavides. Espinoza no asistió al debate y su defensa denunció que el procedimiento era arbitrario e inconstitucional.

"No asistiremos. No convalidaremos su actuar arbitrario e inconstitucional. No hay juego limpio ni garantías de debido proceso. Recurriremos a la justicia constitucional", señaló su abogado mediante un comunicado publicado en redes sociales.

El pleno de la JNJ también apartó al consejero Francisco Távara por haber opinado previamente sobre el caso, por lo que argumentaron que comprometía su imparcialidad. Finalmente, la decisión quedó al voto de los consejeros, en medio de cuestionamientos sobre las garantías procesales y el impacto que podría tener en la autonomía del Ministerio Público

