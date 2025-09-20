¡Sigues tú!: Carlincatura expone el desmantelamiento de las instituciones de justicia

En la Carlincatura de hoy, 20 de septiembre, Carlos Tovar expone el desmantelamiento sistemático de las instituciones de justicia encargadas de investigar a funcionarios corruptos en el poder, retratando al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez como el encargado tras telones. El contexto de la sátira se da en medio de la reciente suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta última, ha mostrado abiertamente su respaldo a personajes afines y protectores al régimen de Boluarte y el Congreso, como la exrepresentante del Ministerio Público, Patricia Benavides, a quien en junio pasado intentando reponer en el cargo sin éxito.

