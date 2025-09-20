HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¡Sigues tú!: Carlincatura expone el desmantelamiento de las instituciones de justicia

Carlos Tovar critica el desmantelamiento de las instituciones de justicia que investigan la corrupción gubernamental.

Sátira expone el desmantelamiento sistemático a las instituciones de justicia. Foto: composición LR
Sátira expone el desmantelamiento sistemático a las instituciones de justicia. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 20 de septiembre, Carlos Tovar expone el desmantelamiento sistemático de las instituciones de justicia encargadas de investigar a funcionarios corruptos en el poder, retratando al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez como el encargado tras telones. El contexto de la sátira se da en medio de la reciente suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta última, ha mostrado abiertamente su respaldo a personajes afines y protectores al régimen de Boluarte y el Congreso, como la exrepresentante del Ministerio Público, Patricia Benavides, a quien en junio pasado intentando reponer en el cargo sin éxito.

Carlincatura de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025.

Carlincatura de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025.

