Delia Espinoza dio una conferencia de prensa mientras JNJ debate su suspensión | Foto: Kevinn García / URPI-LR

Delia Espinoza dio una conferencia de prensa mientras JNJ debate su suspensión | Foto: Kevinn García / URPI-LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al calificar de inconstitucional el proceso que busca suspenderla por seis meses por no haber restituido a Patricia Benavides. Según dijo, la medida excede las competencias del organismo y generará consecuencias jurídicas y políticas en el futuro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Desde diciembre del año pasado empezaron los ataques contra la persona, empezando por la presidenta de la República. Durante toda mi trayectoria nunca he buscado las cámaras pero he trabajado con pulcritud, no tengo ninguna amonestación (...) Lo que está haciendo la JNJ es inconstitucional e ilegal y tendrá consecuencias. Tarde o temprano la verdad se abrirá paso", sostuvo este viernes 19 durante una conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Noticia en desarrollo...