Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"
La fiscal de la Nación cuestionó el proceso disciplinario en su contra y advirtió que la Junta Nacional de Justicia se ha extralimitado en sus funciones al pretender suspenderla por no restituir a Patricia Benavides en el cargo.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al calificar de inconstitucional el proceso que busca suspenderla por seis meses por no haber restituido a Patricia Benavides. Según dijo, la medida excede las competencias del organismo y generará consecuencias jurídicas y políticas en el futuro.
"Desde diciembre del año pasado empezaron los ataques contra la persona, empezando por la presidenta de la República. Durante toda mi trayectoria nunca he buscado las cámaras pero he trabajado con pulcritud, no tengo ninguna amonestación (...) Lo que está haciendo la JNJ es inconstitucional e ilegal y tendrá consecuencias. Tarde o temprano la verdad se abrirá paso", sostuvo este viernes 19 durante una conferencia de prensa.
Noticia en desarrollo...