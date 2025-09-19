Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza
La JNJ decidió apartar al consejero y expresidente del Poder Judicial, Francisco Távara, del proceso relacionado con la suspensión de la fiscal de la Nación. Esta medida se adoptó debido a que habría expresado públicamente su posición, lo que se considera un adelanto de opinión.
En medio del debate sobre la posible suspensión por seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió apartar a Francisco Távara Córdova, miembro de la institución y expresidente del Poder Judicial, del proceso de votación relacionado con este caso. La medida fue adoptada en respuesta a la solicitud presentada por María Teresa Cabrera, también integrante de la JNJ, quien sostuvo que Távara habría manifestado públicamente su postura, lo que constituye un adelanto de opinión.
Según Cabrera, el consejero brindó declaraciones a medios de comunicación que evidenciaban su respaldo a la posición de Delia Espinoza, contraviniendo el reglamento interno, que obliga a la abstención en casos de adelanto de opinión. Frente a ello, la JNJ declaró procedente el pedido y, mediante una resolución oficial, determinó que Távara no podrá participar en ningún proceso relacionado con el debate sobre la suspensión de Espinoza, incluida la votación que definiría la medida contra la fiscal de la Nación.
“Declarar procedente la solicitud de abstención formulada por la señora María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Francisco Artemio Távara Córdova, por configurarse la causal prevista en el numeral 2) del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444”, señala la resolución.
La decisión de excluir a Francisco Távara en este contexto resulta especialmente polémica, pues coincide con la fase clave de deliberación y votación sobre la eventual suspensión de la fiscal de la Nación.