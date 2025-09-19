Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza
La Junta Nacional de Justicia evalúa este viernes la suspensión por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la restitución de Patricia Benavides. La magistrada rechaza la medida y advierte que se trata de una maniobra política para forzar su salida.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició este viernes la sesión en la que evaluará la suspensión por seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusada de no acatar la restitución de Patricia Benavides en el Ministerio Público. La magistrada denunció que esto se trata de una maniobra política para forzar su salida del cargo y que responde a intereses de investigados.
Delia Espinoza no asistirá a sesión de la JNJ
Mediante un comunicado, el aboogado de Delia Espinoza comunicó que no asistirán a la sesión de la Junta Nacional de Justicia porque "no hay garantías de un debido proceso".
Delia Espinoza: “Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides”
Delia Espinoza, respondió al proceso disciplinario abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y cuestionó que se pretenda forzar su salida del cargo para favorecer el retorno de Patricia Benavides.
"La Junta Nacional de Justicia se extralimitó, se fue más allá de lo que le corresponde hacer y además me lo ordena a mí sola. Yo ya había advertido que los señores tenían algún tipo de consigna de venir contra mí (...) lo que me están diciendo es renuncia, declina y cédele tu puesto a Patricia Benavides", sostuvo. Lee la nota completa AQUÍ.