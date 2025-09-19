Delia Espinoza, respondió al proceso disciplinario abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y cuestionó que se pretenda forzar su salida del cargo para favorecer el retorno de Patricia Benavides.

"La Junta Nacional de Justicia se extralimitó, se fue más allá de lo que le corresponde hacer y además me lo ordena a mí sola. Yo ya había advertido que los señores tenían algún tipo de consigna de venir contra mí (...) lo que me están diciendo es renuncia, declina y cédele tu puesto a Patricia Benavides", sostuvo. Lee la nota completa AQUÍ.