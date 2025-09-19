HOYSuscripcion LR Focus

Exclusión de Fuerza Popular en elecciones y Rafael López Aliaga pidiendo reconquista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia evalúa este viernes la suspensión por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la restitución de Patricia Benavides. La magistrada rechaza la medida y advierte que se trata de una maniobra política para forzar su salida.

Delia Espinoza podría ser suspendida de su cargo por decisión de la JNJ. Foto: composición LR
Delia Espinoza podría ser suspendida de su cargo por decisión de la JNJ. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició este viernes la sesión en la que evaluará la suspensión por seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusada de no acatar la restitución de Patricia Benavides en el Ministerio Público. La magistrada denunció que esto se trata de una maniobra política para forzar su salida del cargo y que responde a intereses de investigados.

JNJ EN VIVO

10:43
19/9/2025

Así luce el exterior de la Junta Nacional de Justicia

Créditos: Adrián Sarria / URPI-LR

10:37
19/9/2025

Delia Espinoza no asistirá a sesión de la JNJ

Mediante un comunicado, el aboogado de Delia Espinoza comunicó que no asistirán a la sesión de la Junta Nacional de Justicia porque "no hay garantías de un debido proceso".

10:27
19/9/2025

Delia Espinoza: “Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides”

Delia Espinoza, respondió al proceso disciplinario abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y cuestionó que se pretenda forzar su salida del cargo para favorecer el retorno de Patricia Benavides.

"La Junta Nacional de Justicia se extralimitó, se fue más allá de lo que le corresponde hacer y además me lo ordena a mí sola. Yo ya había advertido que los señores tenían algún tipo de consigna de venir contra mí (...) lo que me están diciendo es renuncia, declina y cédele tu puesto a Patricia Benavides", sostuvo. Lee la nota completa AQUÍ.

Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: "Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides"

Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: "Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides"

Delia Espinoza se defiende de la JNJ por posible suspensión: "Es un procedimiento disciplinario forzado"

Delia Espinoza se defiende de la JNJ por posible suspensión: "Es un procedimiento disciplinario forzado"

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: "Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides"

Delia Espinoza sobre posible suspensión dictada por la JNJ: "Buscan que renuncie y ceda mi puesto a Patricia Benavides"

El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

Termina la prisión preventiva contra Andrés Hurtado "Chibolín", pero no saldrá en libertad

Termina la prisión preventiva contra Andrés Hurtado "Chibolín", pero no saldrá en libertad

Sada Goray acusa a fiscales de "dañar" su reputación y les exige US$1 millón

Sada Goray acusa a fiscales de "dañar" su reputación y les exige US$1 millón

