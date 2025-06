Fiscal de la Nación, Delia Espinoza: "hay un golpe en marcha contra la democracia"

“Hoy, lunes 16 de junio, se está llevando a cabo un golpe a la democracia. (…) Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente designada. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parece ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”

Estas fueron las palabras de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza en un mensaje al país, a través de las redes sociales de la institución, luego que a las 8:00 de la mañana, Patricia Benavides Vargas irrumpiera a empujones en la sede del Ministerio Público, acompañada de policías de civil , pretendiendo autoproclamarse fiscal de la Nación.

La rápida reacción del personal administrativo le impidió alcanzar su objetivo. Entonces quedó atrapada en el pasillo, entre las escaleras de emergencia y la puerta de acceso al despacho de la fiscalía de la Nación, en un hecho sin precedentes en la historia del Ministerio Público.

El 6 de diciembre de 2023, Patricia Benavides fue suspendida como fiscal suprema titular por el anterior colegiado de la JNJ y, posteriormente, el 23 de mayo de 2024 fue destituida, lo que le hizo perder el cargo de fiscal de la Nación. El 13 de junio último, el nuevo colegiado de la JNJ declaró nula su destitución, restituyó su título de fiscal suprema titular e intenta reponerla como fiscal de la Nación, pasando por encima de las atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos.

Auto notificación forzosa

Patricia Benavides llegó a empujones hasta el piso 9 de la sede principal del Ministerio Público

Pero, esa decisión recién fue notificada al Ministerio Público al medio día del 16 de mayo. Ante la falta de notificación a primera hora del día, la misma Benavides ingresó un documento a mesa de partes entregando una copia de la resolución y exhortando a Espinoza a declinar como fiscal de la Nación. En el documento, Benavides se proclama fiscal de la Nación, lo que supone que se auto notificó de su reposición.

Pero, su intento por tomar por asalto el Ministerio Público fracasó. Lo que sí logró es impedir que la Junta de Fiscales Supremos se reúna para evaluar las últimas resoluciones de la JNJ y recibir al también repuesto fiscal supremo titular Tomás Gálvez, que el viernes pasado había pedido una cita. Allí hay otro detalle. De manera oficial, en este momento, solo hay una plaza de fiscal supremo titular con presupuesto. Si, Gálvez es readmitido primero, Benavides tendría que esperar o aceptar ir al Jurado Nacional de Elecciones. El representante del Ministerio Público en el JNE si tiene presupuesto.

Presiones en la JNJ

El consejero y ex presidente del Poder Judicial, Francisco Távara se negó a firmar resolución

Todo esto es lo que generó las palabras de Delia Espinoza. La anulación de las dos destituciones impuestas a Patricia Benavides, se han realizado en menos de una semana, sin el respaldo unánime del colegiado. El 10 de junio, la JNJ anuló por mayoría la segunda destitución de Benavides y le impuso una sanción menor de 60 días. Luego, el 12 de junio, le anuló la primera destitución. Contra esa primera destitución, hay una Acción de Amparo que está en trámite en el 10° Juzgado Constitucional de Lima.

Al estar judicializado su caso, el consejero y ex presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova se negó a participar en la audiencia concedida a Benavides para exponer su caso, pues ninguna autoridad se puede avocar a causa pendiente a nivel judicial. El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio y la presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios, María Teresa Cabrera, ex congresista de Podemos Perú, ignoraron sus observaciones.

En un principio, de acuerdo con fuentes de La República, los consejeros Jaime de la Puente y Cayo Galindo respaldaron a Távara. Pero, en las siguientes horas ambos habrían sido presionados a votar a favor de la reposición de Benavides. Algunas fuentes hablan de una “extorsión”, pero eso no pudo ser verificado. Ante esta resistencia, Gino Ríos convocó a un pleno extraordinario el jueves 12 de junio en la noche.

De nuevo, Távara se negó a participar aduciendo que el caso requería una pleno ordinario. Otra vez, sus observaciones fueron dejadas de lado, salvo que en el documento firmado por Ríos Patio, aparece que la decisión se tomó en un pleno ordinario. Una sentencia del Tribunal Constitucional establece que para emitir una resolución de nulidad se requiere la participación de todos los integrantes de un colegiado, no aceptándose inhibiciones. Sin la participación de Távara, la nulidad carece de valor y por eso, la JNJ, notifica una resolución que solo lleva la firma de Gino Ríos.

En defensa de la fiscalía

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza les pidió a los fiscales defender la legalidad y la democracia

A la 1.30 de la tarde, sin posibilidad de ingresar al despacho de la fiscalía de la Nación y tras la intervención de la fiscalía de flagrancia delictiva y de prevención del delito, Benavides se quitó la cinta de fiscal de la Nación y, posteriormente, se retiró del Ministerio Público, diciendo que aceptaba reincorporarse como fiscal suprema. En su incursión, Benavides estuvo acompañada del abogado Roger Armas Sánchez, quien tiene contrato como asistente legal en la Defensoría del Pueblo y, antes, fue fiscal provincial provisional.

Ante toda esta situación, la fiscal de la Nación Delia Espinoza denunció que el intento de tomar el control del Ministerio Público es un primer paso para un golpe contra la democracia en el país. “No pueden venir con argucias legales, con mecanismos torcidos a querer imponer algo que no está conforme a la ley y la Constitución. Aquí se han cometido delitos y habrá consecuencias”, subrayó Espinoza, en una intervención ante el personal fiscal.

Además, se quejó que el Ministerio del Interior pretende retirarle la seguridad personal y a los locales del Ministerio Público. Horas después, la fiscal de la Nación solicitó al Poder Judicial que defienda su libertad, vía una demanda de habeas corpus preventivo contra la Policía Nacional. El despacho de la fiscal de la Nación llegaron diversas versiones de que la policía se dispondría a detenerla por presunto delito flagrante, al negarse a cumplir una resolución de la Junta Nacional de Justicia.

"Solicito se ordene a la Policía Nacional del Perú abstenerse de ejecutar actos que constituyan amenaza cierta e inminente contra mi libertad personal, particularmente en lo referido a detenciones arbitrarias bajo supuesto de flagrancia inexistente vinculados a los presuntos delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad y/o usurpación de funciones, cuya configuración penal ha sido públicamente anunciada por terceros sin competencia ni resolución judicial habilitante", precisa la demanda presenta ante al juez constitucional de Lima.

“Así seamos el último baluarte de la democracia, no vamos a desmayar, no vamos a retroceder, ni a someternos a intereses oscuros. No me muevo del lugar donde legítimamente me han designado. No le debo nada a nadie, no llegue a ser fiscal suprema por favores políticos por eso buscan mi salida”, enfatizó en su discurso.

Delia Espinoza recibió el apoyo de los coordinadores de las fiscalías especializadas y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores. En tanto, convocó a los fiscales a permanecer en vigilia en el Ministerio Público durante toda la noche. Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos se declaró en sesión permanente.

Ante los ojos del mundo

Autoridades judiciales de América, Europa y el Caribe participan en Lima de encuentro contra la criminalidad organizada

El fracasado intento de tomar el Ministerio Público coincidió con la inauguración del Encuentro Anual del programa El PACCTO 2.0, financiado por la Unión Europea, que reúne en Lima, del 16 a 19 de junio, a más de 400 representantes de instituciones de justicia y seguridad de Europa, América y el Caribe, para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado. De los participantes, 40 son altas autoridades.

En la inauguración del evento participaron el primer ministro, Eduardo Arana, el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, y la directora general de Justicia y Consumidores de la UE, Ana Gallego. Estaba prevista una exposición de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.