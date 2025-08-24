HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

El Ministerio Público está fraccionado en momentos en los que requiere unidad

Los desacuerdos internos en la Junta de Fiscales Supremos y en toda la institución, afectan las posibilidades de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza para enfrentar la arremetida política que busca controlar el sistema judicial.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza se está quedando sola. Foto: Sebastián Blanco / LR
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza se está quedando sola. Foto: Sebastián Blanco / LR

El regreso de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular ha puesto en evidencia  la división que afecta al Ministerio Público. Una situación que de no corregirse y pronto facilitará los intentos del pacto de gobierno por hacerse con el control del sistema de justicia, especialmente del área penal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con diferentes fuentes, está división no es de hoy. Se ha incubado desde hace algunos años. El origen primario está en los continuos cambios de fiscales de la Nación y sus diferentes visiones del papel del Ministerio Público. Esto arrastra a un ejército de fiscales detrás. Cuando un fiscal de la Nación se va de mala forma, todos los que lo acompañaron son desplazados a cargos intrascendentes.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

lr.pe

Además, en las gestiones de Pedro Gonzalo Chávarry y Patricia Benavides, esto supuso necesarias investigaciones. Todo estos cambios sucedieron, en un periodo corto de tiempo, por lo que cuando las heridas de un grupo todavía no sanan, ya hay nuevas “víctimas”.

Los minis

Patricia Benavides a su regreso al Ministerio Público

Patricia Benavides a su regreso al Ministerio Público

En medio de todo este “acuchillamiento”, crecieron dos áreas que en la práctica se convirtieron en mini Ministerios Públicos, con sus propios fiscales de la Nación. Jorge Chávez Cotrina, en crimen organizado, y Rafael Vela, en lavado de activos y el equipo especial Lava Jato. “Si bien hicieron y hacen un buen trabajo, tomaron decisiones sin conocimiento del fiscal de la Nación de turno que asume los costos de lo que hacen o dejan de hacer, pero que no ven ningún rédito a cambio”, señala un fiscal.

En busca de algo de reconocimiento, Gonzalo Chávarry y Patricia Benavides atrajeron a Vela y Chávez en los días aurorales de su gestión. Luego, se dieron cuenta que aparecer juntos en la foto no era suficiente y terminaron enfrentados. Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena prefirieron no mirar y dejarlos ser. Una posición que si bien no suma, tampoco resta. Eso creían. El punto es que todos miran y quieren imitar el modelo que divide a la institución. Los que no forman parte de la "élite" se siente desplazado.

PUEDES VER: Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

lr.pe

Ese fue, por ejemplo, el caso de Marita Barreto y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Patricia Benavides la creó por interés político -cercar al gobierno de Pedro Castillo-, pero tras cumplir el encargo, trató de sacarla. Barreto se adelantó y la que terminó fuera fue Benavides.

Desactivar los minis es un problema de amplia discusión interna que, hoy, tiene unanimidad en la Junta de Fiscales Supremos. Esto no tiene que ver con favorecer a determinado investigado o mafia, es un tema institucional. No pueden haber dos o tres fiscales de la Nación. El Ministerio Público fue creado, en los años 80, como una institución monolítica, con estructura casi militar. El fiscal de la Nación es la única e indiscutible cabeza.

La última fiscal

Patricia Benavides y el equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela

Patricia Benavides y el equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza puso como uno de los puntos estratégicos de su agenda desactivar esas áreas “especiales”, poner orden para encausar la institución. Sin embargo no supo o no quiso explicarlo. Espinoza aprovechó la necesidad de una nueva visión para enfrentar a las bandas de extorsionadores y el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, para cambiar a Chávez y Vela y nombrar nuevos coordinadores en crimen organizado y lavado de activos, que se unificó con corrupción y extinción de dominio. Pero, además, Jorge Chávez y Rafael Vela están bajo investigación fiscal.

Luego, se le sumó otro problema. El defecto de la fiscalía de investigar todo, aun aquellas denuncias con evidente sesgo político. No tienen nada, pero igual se investiga para ver si algo se pesca en el intento. Espinoza abrió investigación a Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, en base a la poco creíble declaración de Jaime Villanueva. Villena se salvó por poco. Eso además tiene ramificaciones en el Poder Judicial.

PUEDES VER: Dina Boluarte busca blindaje total: pide al TC que la Fiscalía solo pueda solicitarle información una vez

lr.pe

En un país donde investigar se ha convertido en sinónimo de culpable, partió la Junta. Hay desconfianza. Eso se evidenció el día que Benavides quiso asaltar la fiscalía de la Nación. Nadie salió a defenderla. Tuvo que pedir ayuda por WhatsApp a los líderes y presidentes de los distritos fiscales. Muy pocos la escucharon. Algunos creen que el regreso de Benavides y Tomás Gálvez, dará nueva vida a los minis y podría neutralizará el todismo. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Error. Todos pierden.

Espinoza debe y pronto unificar el Ministerio Público. Se le hace más difícil cuando ve enemigos en todos lados. Requiere más asesores institucionales, juristas, antes que políticos o se seguirá quedando sola con gran riesgo para la institución. Los casos de los fiscales Alcides Chinchay y Rosario López Wong necesitan una explicación al público. Tampoco puede enfrentarse con todos y por todos. La sentencia del TC sobre investigar a un presidente reinvindica a Zoraida Ávalos y critica a Patricia Benavides, pero la fiscal de la Nación la rechaza, aun cuando hoy no se puede hacer nada para cambiar su contenido.

Nuevos fiscales supremos

Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia declaró desierto el concurso público para elegir nuevos fiscales supremos titulares. Ninguno de los 13 postulantes que se presentaron a la prueba de estudio de casos lograron la nota mínima requerida para pasar a la siguiente y última etapa del concurso. Ese el motivo oficial del final del concurso. La realidad es que la JNJ no podía seguir con un concurso que no daría nada al ganador.

Hoy no existen vacantes de fiscales supremos titulares tras el ingreso de Patricia Benavides y Tomás Gálvez. Recién a mediados del 2026 habría una nueva vacante. Antes, sólo existirá si el Congreso o la JNJ destituye a uno de los actuales magistrados supremos.  De acuerdo con el reglamento, los primeros lugares tendrían la posibilidad de esperar un año para alcanzar una vacante. Tal vez uno lo podía lograr, para el resto ya no había ninguna posibilidad. Luego está el reclamo de Luis Arce Córdova por reincorporarse a la fiscalía por lo que la única vacante tampoco está segura.

Notas relacionadas
Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre fallo del TC: "Podemos continuar investigando a la presidenta"

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre fallo del TC: "Podemos continuar investigando a la presidenta"

LEER MÁS
Delia Espinoza asegura que no teme ser retirada de su cargo: “Tengo la conciencia tranquila”

Delia Espinoza asegura que no teme ser retirada de su cargo: “Tengo la conciencia tranquila”

LEER MÁS
Delia Espinoza: Congreso avanza cuatro denuncias constitucionales para inhabilitar a la fiscal de la Nación

Delia Espinoza: Congreso avanza cuatro denuncias constitucionales para inhabilitar a la fiscal de la Nación

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

LEER MÁS
Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

LEER MÁS
Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

LEER MÁS
Juan José Santivañez: el día que el ministro de Justicia iba a poner en debate permanencia del Perú ante la Corte IDH

Juan José Santivañez: el día que el ministro de Justicia iba a poner en debate permanencia del Perú ante la Corte IDH

LEER MÁS
Dina Boluarte tomó este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno

Dina Boluarte tomó este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno

LEER MÁS
Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota