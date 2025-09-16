HOYSuscripcion LR Focus

Política

Impunidad en la PNP: declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra policías y altos mandos

Expertos advierten que esta decisión podría limitar el derecho de las víctimas a acceder a la información sobre sus denuncias, afectando el control ciudadano sobre la actuación de la PNP.

PNP busca negar el acceso a la información | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
PNP busca negar el acceso a la información | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha determinado que toda la información vinculada a denuncias policiales será considerada confidencial. Este carácter reservado se aplicará tanto a las denuncias en sí como a los datos almacenados en su sistema. La medida tendrá una vigencia de cinco años a partir de su implementación. Durante ese periodo, el acceso a dicha información estará restringido. Con ello, se limita la consulta pública sobre las denuncias registradas en la institución. El hecho ha sido visto como una afectación a la libertad de información.

La decisión de la PNP de declarar reservada por cinco años toda la información contenida en las denuncias policiales se sostiene, según su propio argumento, en la necesidad de resguardar investigaciones y proteger la seguridad ciudadana. Sin embargo, este razonamiento resulta problemático, ya que extiende la reserva a toda la base de datos de denuncias, sin diferenciar entre casos sensibles y aquellos que podrían ser accesibles sin poner en riesgo el curso de una investigación.

PUEDES VER: Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Además, la PNP justifica la medida en la protección de derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad de las personas, pero paradójicamente esta reserva puede afectar a las propias víctimas de delitos, que verían restringido su derecho a la información y al control ciudadano sobre cómo se gestionan sus denuncias. Con esta decisión, la institución corre el riesgo de consolidar un modelo donde la seguridad se usa como excusa para reducir la vigilancia ciudadana sobre la actuación policial. En lugar de fortalecer la confianza en la institución, la decisión puede reforzar sospechas de encubrimiento y falta de rendición de cuentas.

La resolución dispone que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional será la encargada de registrar y custodiar la información que ha sido declarada reservada.

PUEDES VER: Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Denuncias contra la PNP por muertes en protestas serían blindados del análisis público

La decisión de la PNP de declarar como reservadas todas las denuncias policiales por un plazo de cinco años puede convertirse en un obstáculo serio para las investigaciones sobre las más de 60 muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en contra de Dina Boluarte.

En ese periodo, organismos nacionales e internacionales como la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional documentaron un patrón de uso excesivo de la fuerza, con un número significativo de víctimas por impactos de proyectiles disparados por agentes estatales. Con la nueva medida, las denuncias que ciudadanos o familiares presentaron en comisarías y que alimentan la base de datos policial quedarían blindadas de escrutinio público.

PUEDES VER: Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

Además, esta reserva limita el acceso de fiscales, periodistas y organizaciones de derechos humanos a información clave sobre cómo se registraron las denuncias contra efectivos policiales, qué diligencias se realizaron y en qué estado se encuentran. Cabe recordar que, según cifras del Ministerio Público del 2024, más de cincuenta investigaciones fiscales siguen abiertas contra policías y militares implicados en muertes y lesiones graves durante las manifestaciones.

Para los deudos de los asesinados, el acceso a los expedientes y al tratamiento que la PNP dio a cada denuncia es vital no solo para exigir justicia, sino también para demostrar si existió encubrimiento institucional. La medida cerraría durante un lustro este espacio de fiscalización pública.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre marcha convocada contra Dina Boluarte: "Este Gobierno le tiene terror a que ustedes protesten"

Especialista señala que la decisión de la PNP va en contra de la Ley de Transparencia: "Las excepciones deben ser de carácter restringido"

En diálogo con el portal independiente Epicentro, el abogado Ronald Gamarra señaló que esta disposición de la Policía Nacional del Perú persigue fines contrarios al derecho a la libertad informativa de los ciudadanos y, en consecuencia, vulnera lo establecido por la Ley de Transparencia.

“(…) La regla frente a todo acto y a toda información en poder de la autoridad es que dicha información debe ser de acceso público, y el Estado tiene la obligación de entregarla al ciudadano. (…) Las excepciones deben ser de carácter limitado. (…) Esta resolución excede las posibilidades de excepción permitidas por la ley. Lo que se pretende es ocultar a la ciudadanía el conjunto de denuncias presentadas: aquellas contra el Ministerio del Interior, contra efectivos policiales, entre otras. Ese es el verdadero sentido de resoluciones como esta”, afirmó Gamarra.

