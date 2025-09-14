Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

El coronel en retiro Harvey Colchado confirmó que, durante el allanamiento judicial realizado en marzo de 2024 en Palacio de Gobierno por el caso 'Rolexgate', una agente de la Policía halló un muñeco asociado a prácticas esotéricas dentro del bolso de Dina Boluarte. Según su relato, la mandataria dijo “Ese es mío”, para posteriormente sonrojarse.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Colchado añadió que el objeto era negro y de tamaño reducido, y que la policía a cargo “se asustó” al encontrarlo. “La presidenta se sonrojó, se sintió un poco avergonzada y la fiscal, sorprendida (...) No sé cuáles serán sus creencias”, detalló. El exjefe de la Diviac vinculó este tipo de piezas con rituales usados por organizaciones criminales.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Harvey Colchado confirmó durante el pódcast de Panamericana TV, que el muñeco budú era de color negro y que son usados en ritos satánicos para que los protejan. "Hacen esos muñecos (vudú) para cuidarse. Tienen altares donde colocan cráneos de cementerio para que los protejan", afirmó e indicó que es probable que aún lo conserve, pues notó que lo cuidaba bastante.

También añadió que en aquella diligencia, la presidenta se encontraba acompañada de cinco integrantes de su entonces gabinete, siendo uno de ellos el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Asimismo, relató como fue su encuentro con Boluarte: “Le di la mano. Para mí ha realizado presuntos actos de corrupción. Seguramente irá presa pronto, pero hay que saludarla, merece respeto”.

Colchado recordó que el operativo comenzó en la casa de Dina Boluarte, antes de continuar en Palacio. Dijo que habló con el hijo de la presidenta, quien estaba con su pareja en la sala, y que coordinó con la capitana de Seguridad del Estado. Afirmó que contaban con orden judicial y advirtió que, si no abrían, procederían a derribar la puerta. “La gente cree que llegamos y rompimos todo, pero fueron diez minutos; todo consta en el acta”, señaló.

Precisó que el allanamiento “fue exitoso” porque se incautó una tarjeta de Rolex que no estaba en poder de la Fiscalía. Indicó, además, que el abogado de la mandataria no presentó objeciones durante el procedimiento, cuyo propósito fue registrar e incautar relojes de lujo usados por Boluarte en actos oficiales y no consignados en su declaración de bienes.