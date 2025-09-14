HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

El coronel en retiro, Harvey Colchado, relató que estos muñecos son usados en ritos satánicos para buscar protección.

Harvey Colchado confirma hallazgo de muñeco vudú en cartera de Dina Boluarte. Foto: composición LR
Harvey Colchado confirma hallazgo de muñeco vudú en cartera de Dina Boluarte. Foto: composición LR

El coronel en retiro Harvey Colchado confirmó que, durante el allanamiento judicial realizado en marzo de 2024 en Palacio de Gobierno por el caso 'Rolexgate', una agente de la Policía halló un muñeco asociado a prácticas esotéricas dentro del bolso de Dina Boluarte. Según su relato, la mandataria dijo “Ese es mío”, para posteriormente sonrojarse.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Colchado añadió que el objeto era negro y de tamaño reducido, y que la policía a cargo “se asustó” al encontrarlo. “La presidenta se sonrojó, se sintió un poco avergonzada y la fiscal, sorprendida (...) No sé cuáles serán sus creencias”, detalló. El exjefe de la Diviac vinculó este tipo de piezas con rituales usados por organizaciones criminales.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado

lr.pe

Harvey Colchado confirmó durante el pódcast de Panamericana TV, que el muñeco budú era de color negro y que son usados en ritos satánicos para que los protejan. "Hacen esos muñecos (vudú) para cuidarse. Tienen altares donde colocan cráneos de cementerio para que los protejan", afirmó e indicó que es probable que aún lo conserve, pues notó que lo cuidaba bastante.

También añadió que en aquella diligencia, la presidenta se encontraba acompañada de cinco integrantes de su entonces gabinete, siendo uno de ellos el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Asimismo, relató como fue su encuentro con Boluarte: “Le di la mano. Para mí ha realizado presuntos actos de corrupción. Seguramente irá presa pronto, pero hay que saludarla, merece respeto”.

Colchado recordó que el operativo comenzó en la casa de Dina Boluarte, antes de continuar en Palacio. Dijo que habló con el hijo de la presidenta, quien estaba con su pareja en la sala, y que coordinó con la capitana de Seguridad del Estado. Afirmó que contaban con orden judicial y advirtió que, si no abrían, procederían a derribar la puerta. “La gente cree que llegamos y rompimos todo, pero fueron diez minutos; todo consta en el acta”, señaló.

Precisó que el allanamiento “fue exitoso” porque se incautó una tarjeta de Rolex que no estaba en poder de la Fiscalía. Indicó, además, que el abogado de la mandataria no presentó objeciones durante el procedimiento, cuyo propósito fue registrar e incautar relojes de lujo usados por Boluarte en actos oficiales y no consignados en su declaración de bienes.

Notas relacionadas
Desacreditada presidenta Dina Boluarte respaldará retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

Desacreditada presidenta Dina Boluarte respaldará retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS
"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

LEER MÁS
Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

LEER MÁS
Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

LEER MÁS
Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota