HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     
EN VIVO

🔴 UNIVERSITARIO VS MELGAR EN VIVO FECHA 8 TORNEO CLAUSURA, LIGA 1 2025

Política

Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado

La Sala Penal Especial evalúa sumar un cuarto delito al proceso contra Pedro Castillo por el 7 de diciembre de 2022, vía desvinculación procesal.

Pedro Castillo podría tener una nueva imputación en su contra. Foto: Poder Judicial
Pedro Castillo podría tener una nueva imputación en su contra. Foto: Poder Judicial

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que evaluará incorporar el delito de conspiración para rebelión en el juicio por el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022 contra Pedro Castillo. La jueza Norma Carbajal precisó que esta opción no reemplaza la acusación fiscal vigente (rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública) por la que el Ministerio Público solicita 34 años de prisión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida, adoptada por mayoría de los jueces José Neyra y Norma Carbajal (con voto en contra de Iván Guerrero), se ampara en el artículo 374 del Código Procesal Penal (desvinculación procesal) y abre un nuevo marco de debate jurídico. Tras la decisión, el fiscal Edward Casaverde pidió un plazo de hasta cinco días para pronunciarse, al señalar que la titular del despacho es la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Rafael López Aliaga vulneró el principio de neutralidad hasta en 5 oportunidades

lr.pe

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema abrió la puerta a incorporar el delito de conspiración para rebelión en el juicio por el caso “golpe de Estado” del 7 de diciembre de 2022. La mayoría del colegiado aplicó la figura de desvinculación procesal para advertir a las partes que, con base en lo ya debatido en audiencia, podrían recalificar jurídicamente los hechos sin reemplazar la acusación vigente por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

“Esta nueva calificación que se propone no sustituye a la propuesta por el Ministerio Público, sino que posibilita que se incorpore una nueva”, sostuvo la jueza Norma Carbajal durante la última audiencia.

Además, sostuvo que durante la actuación de pruebas y alegatos surgieron referencias que “contingentemente” encajarían en conspiración para rebelión; por ello, el tema será discutido en los próximos días. La Fiscalía —ahora representada por Edward Casaverde— pidió hasta cinco días para pronunciarse, al señalar que la titular del despacho es la fiscal suprema Zoraida Ávalos. En el trasfondo, el propio Ministerio Público había barajado la conspiración en investigación, pero la omitió cuando formalizó la acusación en enero de 2024 (entonces a cargo de la fiscal Galinka Meza, quien renunció en abril). Penalistas consultados por el medio precisan que la conspiración tiene un estándar probatorio menor y penas de hasta 10 años, frente a los hasta 20 de la rebelión, aunque el tribunal decidirá al final si opta por uno, por ambos en forma alternativa o por ninguno.

Notas relacionadas
Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

LEER MÁS
Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

LEER MÁS
Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

LEER MÁS
Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

Carlos Neuhaus: “Yo no creo que a la gente le gusten las matonerías de los candidatos”

LEER MÁS
Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

LEER MÁS
Rafael López Aliaga vulneró el principio de neutralidad hasta en 5 oportunidades

Rafael López Aliaga vulneró el principio de neutralidad hasta en 5 oportunidades

LEER MÁS
Victor Zanabria es suspendido: ¿Por qué el Poder Judicial decidió sacarlo del puesto de comandante general de la PNP?

Victor Zanabria es suspendido: ¿Por qué el Poder Judicial decidió sacarlo del puesto de comandante general de la PNP?

LEER MÁS
César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota