Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

En la reciente edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford criticó que tras la revelación de los audios de una conversación entre el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, donde hablaban de un acuerdo para beneficiar a un expolicía encarcelado por ser parte de la banda criminal 'Los Pulpos'. Oxenford recordó que en anteriores filtraciones Santiváñez intentó desmentir las grabaciones, pero la Fiscalía confirmó que la voz era suya. Además, cuestionó la permanencia de ambos ministros en sus cargos y la falta de una respuesta clara de la presidenta Dina Boluarte frente a un escándalo que compromete directamente a su gobierno.

"Todo va saliendo y ahora no va a decir que estos audios no son reales, pues porque lo mismo dijo de las anteriores escuchas y la Fiscalía le ha cerrado la boca, le ha tapado el hocico y le ha dicho: "Señor, no sea mentiroso, es su voz." Y ni siquiera esto está editado. Todo el material que entregó Culebra es tal cual se grabó. Acá no hay corte, no hay eh ningún tipo de manipulación. Acá no se ha tergiversado absolutamente nada. No es un copy paste como él nos hacía o pretendía hacernos creer. ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana? ¿Dónde está la presidente de la República?"