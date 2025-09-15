HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Oxenford cuestionó la falta de respuestas claras por parte de la presidenta Dina Boluarte y exigió la renuncia de los ministros involucrados en este escándalo que afecta al gobierno.

Oxenford criticó que Arana y Santiváñez no hayan presentado su renuncia al Gabinete Ministerial tras revelación de audios.
Oxenford criticó que Arana y Santiváñez no hayan presentado su renuncia al Gabinete Ministerial tras revelación de audios. Foto: composición de Jazmin Ceras / LR

En la reciente edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford criticó que tras la revelación de los audios de una conversación entre el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, donde hablaban de un acuerdo para beneficiar a un expolicía encarcelado por ser parte de la banda criminal 'Los Pulpos'. Oxenford recordó que en anteriores filtraciones Santiváñez intentó desmentir las grabaciones, pero la Fiscalía confirmó que la voz era suya. Además, cuestionó la permanencia de ambos ministros en sus cargos y la falta de una respuesta clara de la presidenta Dina Boluarte frente a un escándalo que compromete directamente a su gobierno.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Todo va saliendo y ahora no va a decir que estos audios no son reales, pues porque lo mismo dijo de las anteriores escuchas y la Fiscalía le ha cerrado la boca, le ha tapado el hocico y le ha dicho: "Señor, no sea mentiroso, es su voz." Y ni siquiera esto está editado. Todo el material que entregó Culebra es tal cual se grabó. Acá no hay corte, no hay eh ningún tipo de manipulación. Acá no se ha tergiversado absolutamente nada. No es un copy paste como él nos hacía o pretendía hacernos creer. ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana? ¿Dónde está la presidente de la República?"

PUEDES VER: Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

