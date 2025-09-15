HOYSuscripcion LR Focus

Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Política

Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

El letrado Stefano Miranda aseguró que, en septiembre del 2024, Juan José Santiváñez tuvo una reunión con el familiar del sentenciado por organización criminal.

Abogado de Santiváñez se pronunció sobre difusión de audios que involucrarían a su patrocinado. Foto: Composición/LR
Abogado de Santiváñez se pronunció sobre difusión de audios que involucrarían a su patrocinado. Foto: Composición/LR

Stefano Miranda, abogado del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció luego de que se difundieran unos audios que involucran a su patrocinado y al primer ministro Eduardo Arana. Durante una entrevista para el dominical Panorama, Miranda confirmó que Santiváñez se reunió en septiembre del año pasado con una familiar de un policía sentenciado por organización criminal cuando su cliente se desempeñaba como titular del Ministerio del Interior. Asimismo, mencionó que su cliente se juntó con los parientes de los miembros del Escuadrón de la Muerte.

En contexto, el último domingo 14 de septiembre, el medio de comunicación emitió un reportaje en el que se escucha una conversación en la que quien sería Santiváñez le solicita a Arana cambiar de pabellón a exefectivo policial Miguel Salirrosas, alias El Diablo, en el penal El Milagro en Trujillo.

"Los familiares o la familiar directa de su cliente visita a Juan José Santiváñez en septiembre 2024 en el Ministerio del Interior, cuando él era ministro del Interior", consulta la periodista de Panorama. Por su parte, el abogado responde: "Pero también recibió visitas de diferentes personajes como, por ejemplo, familiares del escuadrón de la muerte y a diferentes personas".

Como parte de su defensa, el abogado Miranda señaló que "no dan por ciertos los audios porque no tienen pericia" y tienen que evaluar si "deben homologarla". "Una investigación tiene que ser objetiva. Los medios de prueba que se consigan tienen que ser corroboradas. Si no existe eso, en ningún Estado de derecho podemos decir que esta persona es culpable o responsable", dijo.

Abogado niega conversación entre Santiváñez y Arana

Tras la difusión de los audios entre Juan Santiváñez y Eduardo Arana, en el que se le escucha solicitarle sobre un traslado de pabellón para el policía sentenciado a 27 años, el abogado del ahora ministro de Justicia señaló que tal charla no existió. Según Miranda, esa fue la versión que le brindó su patrocinado y es lo que leyó del expediente judicial.

"Tendrá que corroborarse el contexto de la llamada. (…) Entiéndase usted, puede llamar no solo al ministro Arana, puede llamar a quien sea, pero lo que deben demostrar es que ese contenido de esa llamada sea para un carácter ilícito", mencionó el letrado.

Acto seguido, la conductora de Panorama refutó los dichos del abogado al señalar que "está llamando en favor de un cliente". El abogado replicó y aseguró que Santiváñez "renunció a la defensa antes de asumir como ministro del Interior".

"Hay un plan justamente que nació para poder resguardar a todos los policías presos, no solo en un penal, a nivel nacional, por ser carácter policías, a que tengan contacto con organizaciones", dijo.

Los audios que involucran a Juan Santiváñez y Eduardo Arana

Según el audio que fue publicado por el programa dominical Panorama, Santiváñez pidió a Arana que trasladara a Miguel Salirrosas, apodado 'El diablo', a otro módulo del penal El Milagro en Trujillo, tras haber sido sentenciado a 27 años de prisión por formar parte de una organización criminal.

  • Eduardo Arana"Juan José…"
  • Juan Santiváñez"Hermano. Oye, escúchame. Nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidito nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?… Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo".
  • Eduardo Arana"Ya"
  • Juan Santiváñez"Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí"
  • Eduardo Arana"Lo veo ahorita. Lo veo ahorita"
  • Juan Santiváñez"Por favor, te mando su nombre completo"
  • Eduardo Arana"Ya, listo, listo".
