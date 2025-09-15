Ministros optan por evadir responsabilidad y defienden a Juan Santiváñez y Eduardo Arana tras difusión de audios

Los ministros del gobierno de Dina Boluarte salieron a defender al gabinete tras la difusión de los audios que involucran al titular de Justicia, Juan José Santiváñez, y al primer ministro, Eduardo Arana, en un presunto tráfico de influencias para favorecer a un policía condenado a prisión. César Vásquez, ministro de Salud, y Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, se pronunciaron en respaldo de sus colegas.

Vásquez sostuvo que aún es "prematuro" pronunciarse sobre el tema, ya que primero debe verificarse la validez de los audios. Según indicó, no existen razones para sacar conclusiones anticipadas pese a las pruebas difundidas.

"Esos temas están en investigación. (…) El propio premier ha declarado y, finalmente, si están en investigación y están declarando los involucrados, yo creo que hay que dejar que avancen las investigaciones. Lo único que pedimos es que estas se hagan de manera objetiva, sin contaminación mediática. (…) No hay inestabilidad, seguimos trabajando firmes y más unidos que nunca. (…) Ella confía y defiende a todos sus ministros. Son investigaciones que siguen su curso", declaró el titular de Salud.

En la misma línea, Castro Vargas afirmó que respalda a sus compañeros de gabinete y que no emitirá juicios hasta que se esclarezcan los hechos: “El Gabinete está sólido, está trabajando con miras al desarrollo del país y así lo hemos demostrado en estos meses. (…) Nosotros creemos en la presunción de inocencia del ministro Santiváñez. (…) Todo el Gabinete está apuntando al desarrollo económico, a la estabilidad y, sobre todo, a velar por cada ciudadano", señaló el ministro del Ambiente.

Eduardo Arana y Juan José Santiváñez son captados en nuevo audio

El Gobierno de Dina Boluarte enfrenta un nuevo escándalo tras la difusión de un audio que compromete al exministro del Interior, Juan José Santiváñez. En la grabación, se escucha cómo intercede a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, un exagente policial sentenciado por integrar la organización criminal Los Pulpos. La conversación muestra a Santiváñez solicitando al entonces titular de Justicia, Eduardo Arana, el traslado de Salirrosas a un pabellón con mejores condiciones en el penal El Milagro de Trujillo, evidenciando un presunto uso indebido de poder para beneficiar a un condenado.

El material difundido por el programa Panorama deja entrever la existencia de un posible esquema de tráfico de influencias dentro del Ejecutivo. En la conversación, se escucha a Santiváñez diciendo lo siguiente: "Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?... Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo", a lo que Arana responde afirmativamente y se compromete a hacer el cambio de régimen: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita."

Santivañez no solo buscó el apoyo de Arana para favorecer a Salirrosas, sino que además participó activamente en su defensa legal. Según el testimonio recogido en el audio, tramitó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional a cambio de 20 mil dólares, mientras familiares del reo reiteraban su confianza en él.