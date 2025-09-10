HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

En un nuevo mensaje a la Nación, la presidenta de la República aseguró que no habría motivos para que los ciudadanos bloqueen las carreteras, pues, según ella, su Gobierno atiende todos los rincones del país.

Dina Boluarte desconoce la actual situación del Perú y pide a población no manifestarse. Foto: composición LR
Dina Boluarte desconoce la actual situación del Perú y pide a población no manifestarse. Foto: composición LR

En un nuevo mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte reafirmó la postura de su Gobierno frente a las protestas sociales que han marcado la agenda política en el país. Aseguró que su administración está atendiendo las necesidades de todas las regiones del Perú a través de obras, por lo que pidió a la población evitar las manifestaciones. "No hay razón para bloquear carreteras como antaño, ni para salir masivamente a las calles a generar caos", manifestó. Sin embargo, sus palabras muestran su desconocimiento de la actual realidad peruana, al desestimar la situación de más de 2.000 obras paralizadas a nivel nacional a junio de 2025, según el último informe de la Contraloría.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el mismo discurso se refirió a la estabilidad económica que registra el Perú en la actualidad y que se debe en la mayoría al trabajo del Banco Central de Reserva (BCR), pero para Boluarte el éxito de la economía se debería al trabajo constante de los peruanos. "El peruano ya aprendió, que trabajando y poniéndole punche, todos salimos ganando, la patria gana", precisó.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

lr.pe

La protestas contra Dina Boluarte se registran a nivel nacional

En su discurso, la presidenta ignoró el principal motivo de las protestas contra su Gobierno, registradas en diversas regiones del país. Las manifestaciones reflejan el descontento popular por temas como la represión de manifestaciones pasadas, la crisis energética y la falta de justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023.

En julio de 2025, se registraron movilizaciones significativas en Lima y provincias. Delegaciones de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco llegaron a la capital para exigir justicia por las muertes ocurridas durante las protestas anteriores. Estas movilizaciones incluyeron bloqueos de vías, tomas de instituciones y marchas hacia el Congreso de la República. En Lima, se concentraron en puntos emblemáticos como la Plaza Dos de Mayo y Barrios Altos, donde la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de seguridad.

Además, en Iquitos, durante la visita de la presidenta Boluarte, miles de personas protestaron en contra de su Gobierno, especialmente por la crisis energética que afecta a la región. Los manifestantes exigieron soluciones inmediatas y criticaron la falta de atención a sus demandas. La presidenta respondió a las protestas indicando que su administración está dispuesta a abordar los problemas, pero pidió a la población no dejarse utilizar con fines políticos, deslegitimando el reclamo justo de los ciudadanos.

Estas manifestaciones reflejan un malestar generalizado en sectores sociales y regiones del país que demandan cambios profundos en la gestión de Boluarte y justicia para las víctimas de la represión, y que no solo responden a un pedido de obras, las cuales, en su mayoría, continúan paralizadas.

Notas relacionadas
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS
Gobierno rechaza creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim y pone en riesgo a pueblos en aislamiento de Loreto

Gobierno rechaza creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim y pone en riesgo a pueblos en aislamiento de Loreto

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

LEER MÁS
Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

LEER MÁS
Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota