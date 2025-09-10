HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

El pasado 27 de agosto los representantes del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) y de la compañía representante de los rusos Milenium Veladi, no llegaron a ningún acuerdo en una reunión de conciliación. El instituto armado ya pagó el 70% de la reparación de tres aeronaves, se vencieron todos plazos y ampliaciones, pero el contratista no culmina con las reparaciones.

Empresa Milenium Veladi pidió una nueva ampliación del plazo para entregar tres helicópteros reparados, pero el Ejército dijo que no por constantes incumplimientos. Foto: La República
Empresa Milenium Veladi pidió una nueva ampliación del plazo para entregar tres helicópteros reparados, pero el Ejército dijo que no por constantes incumplimientos. Foto: La República | Ejército del Perú | Milenium Veladi | Cemae

Mientras que en medio de un escándalo el Ministerio de Defensa de Colombia denunció por incumplimiento a una empresa contratada para el mantenimiento de seis helicópteros de fabricación rusa por US$32,4 millones, en el Perú las autoridades no han resuelto el caso de la compañía Milenium Veladi Corp., que por US$20,3 millones debía “overholear” tres helicópteros del Ejército y al día de hoy no ha concluido con los trabajos, pese haber vencido todos los plazos que solicitó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los colombianos actuaron más rápido.

Los militares colombianos suscribieron el contrato con la firma Vertol Systems Company el 31 de diciembre de 2024, le abonaron el 50% y fijaron la fecha de cumplimiento el 15 de noviembre de este año. Cuando se hicieron las verificaciones, la empresa estaba muy retrasada y calcularon que las seis aeronaves no estarían listas en la fecha prevista, por lo que decidieron demandar al proveedor.

En el caso peruano, se le dio un trato preferencial al contratista Milenium Veladi, afectando la capacidad operativa del Ejército, ya que hasta el momento los tres helicópteros Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1 no han sido “overholeados”, no obstante que la empresa ha recibido el 70% del total pactado.

El 10 de noviembre de 2023, Milenium Veladi firmó contrato con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), con el compromiso de culminar las labores de “overhaul” el 13 de agosto de 2024. Pero el Ejército accedió a una primera ampliación hasta el 31 de octubre de ese año. Tampoco cumplió. Así que el instituto militar nuevamente aceptó como nueva fecha el 30 de diciembre de 2024. Milenium

Ejército del Perú | Milenium Veladi | Cemae

Publicar documento con sello de agua. Resaltar la fecha, los participantes y la conclusión de que no hay conciliación. Foto: La República

Evidente trato preferente

Veladi volvió a fallar y requirió otro plazo de 151 días calendario, pero esta vez el requerimiento fue desestimado y la compañía recurrió a la conciliación extrajudicial.

Han transcurrido 13 meses del plazo original, y nueve meses de la variación de la última fecha, y hasta el momento Milenium Veladi no ha reportado la entrega de ninguno de los tres helicópteros.

Después de varios intentos de conciliación, el último 27 de agosto se registró la última citación entre el actual jefe del CEMAE, general César Claudet Morote, y el representante de Milenium Veladi, César Cueva Castro, pero no llegaron a ningún entendimiento, según el acta de la reunión a la que tuvo acceso La República.

Milenium Veladi, la firma panameña que representa en el Perú al conglomerado ruso Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC, por sus siglas en inglés), en el que se encuentran los fabricantes de los helicópteros Mi, insiste en demandar una nueva fecha de entrega. El CEMAE se niega.

Incluso en la mencionada reunión estuvo presente el procurador del Ejército, tomando nota del incumplimiento de Milenium Veladi.

Pero hasta el momento, luego de la fracasada conciliación, se ha impuesto un silencio absoluto.

Ejército del Perú | Milenium Veladi | Cemae

Milenium Veladi recibió tratamiento preferente para que cumpla con el contrato, pero ni con ese apoyo del gobierno honró el contrato de "overhaul" de helicópteros. Foto: difusión

Nuevo intento fallido

Mientras que en Colombia se alistan los interrogatorios por el irregular contrato, empezando por el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cadena de mando del Ejército, en el Perú no parece importar lo que en cualquier parte se denomina estafa en agravio del Estado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la compañía Milenium Veladi recurriría a la figura del arbitraje con el propósito de prolongar el vínculo contractual con el Ejército. Es decir, pretende privilegios que ningún otro proveedor recibe.

Como ha reportado La República, Milenium Veladi fue contratada de manera directa, sin licitación. Se le aprobó la propuesta pese a que había otras a menor costo. En el monto final no se consideró el pago de IGV sino que lo hizo el Ejército. Y se le adelantó el 70% del total.

Las fuentes consultadas atribuyen el trato preferencial que recibe Milenium Veladi a su cercanía con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El empresario Diego Alfaro Di Natale es un allegado de Jorge Garboza Amand, a su vez íntimo amigo de Nicanor Boluarte. Alfaro fue quien se registró como representante de Milenium Veladi en Panamá, la compañía que incumplió con el contrato de US$20,3 millones.

Notas relacionadas
Ejército: incumplimiento de contrato impide volar a helicópteros de combate

Ejército: incumplimiento de contrato impide volar a helicópteros de combate

LEER MÁS
Ejército y empresa Milenium no conciliaron por incumplimiento de reparación de helicópteros

Ejército y empresa Milenium no conciliaron por incumplimiento de reparación de helicópteros

LEER MÁS
Ejército niega a los rusos nuevo plazo para entregar tres helicópteros reparados

Ejército niega a los rusos nuevo plazo para entregar tres helicópteros reparados

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

LEER MÁS
Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS
Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota