Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Empresa Milenium Veladi pidió una nueva ampliación del plazo para entregar tres helicópteros reparados, pero el Ejército dijo que no por constantes incumplimientos. Foto: La República | Ejército del Perú | Milenium Veladi | Cemae

Mientras que en medio de un escándalo el Ministerio de Defensa de Colombia denunció por incumplimiento a una empresa contratada para el mantenimiento de seis helicópteros de fabricación rusa por US$32,4 millones, en el Perú las autoridades no han resuelto el caso de la compañía Milenium Veladi Corp., que por US$20,3 millones debía “overholear” tres helicópteros del Ejército y al día de hoy no ha concluido con los trabajos, pese haber vencido todos los plazos que solicitó.

Los colombianos actuaron más rápido.

Los militares colombianos suscribieron el contrato con la firma Vertol Systems Company el 31 de diciembre de 2024, le abonaron el 50% y fijaron la fecha de cumplimiento el 15 de noviembre de este año. Cuando se hicieron las verificaciones, la empresa estaba muy retrasada y calcularon que las seis aeronaves no estarían listas en la fecha prevista, por lo que decidieron demandar al proveedor.

En el caso peruano, se le dio un trato preferencial al contratista Milenium Veladi, afectando la capacidad operativa del Ejército, ya que hasta el momento los tres helicópteros Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1 no han sido “overholeados”, no obstante que la empresa ha recibido el 70% del total pactado.

El 10 de noviembre de 2023, Milenium Veladi firmó contrato con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), con el compromiso de culminar las labores de “overhaul” el 13 de agosto de 2024. Pero el Ejército accedió a una primera ampliación hasta el 31 de octubre de ese año. Tampoco cumplió. Así que el instituto militar nuevamente aceptó como nueva fecha el 30 de diciembre de 2024. Milenium

Evidente trato preferente

Veladi volvió a fallar y requirió otro plazo de 151 días calendario, pero esta vez el requerimiento fue desestimado y la compañía recurrió a la conciliación extrajudicial.

Han transcurrido 13 meses del plazo original, y nueve meses de la variación de la última fecha, y hasta el momento Milenium Veladi no ha reportado la entrega de ninguno de los tres helicópteros.

Después de varios intentos de conciliación, el último 27 de agosto se registró la última citación entre el actual jefe del CEMAE, general César Claudet Morote, y el representante de Milenium Veladi, César Cueva Castro, pero no llegaron a ningún entendimiento, según el acta de la reunión a la que tuvo acceso La República.

Milenium Veladi, la firma panameña que representa en el Perú al conglomerado ruso Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC, por sus siglas en inglés), en el que se encuentran los fabricantes de los helicópteros Mi, insiste en demandar una nueva fecha de entrega. El CEMAE se niega.

Incluso en la mencionada reunión estuvo presente el procurador del Ejército, tomando nota del incumplimiento de Milenium Veladi.

Pero hasta el momento, luego de la fracasada conciliación, se ha impuesto un silencio absoluto.

Nuevo intento fallido

Mientras que en Colombia se alistan los interrogatorios por el irregular contrato, empezando por el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cadena de mando del Ejército, en el Perú no parece importar lo que en cualquier parte se denomina estafa en agravio del Estado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la compañía Milenium Veladi recurriría a la figura del arbitraje con el propósito de prolongar el vínculo contractual con el Ejército. Es decir, pretende privilegios que ningún otro proveedor recibe.

Como ha reportado La República, Milenium Veladi fue contratada de manera directa, sin licitación. Se le aprobó la propuesta pese a que había otras a menor costo. En el monto final no se consideró el pago de IGV sino que lo hizo el Ejército. Y se le adelantó el 70% del total.

Las fuentes consultadas atribuyen el trato preferencial que recibe Milenium Veladi a su cercanía con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El empresario Diego Alfaro Di Natale es un allegado de Jorge Garboza Amand, a su vez íntimo amigo de Nicanor Boluarte. Alfaro fue quien se registró como representante de Milenium Veladi en Panamá, la compañía que incumplió con el contrato de US$20,3 millones.