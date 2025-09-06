HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Política

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

En un live de Tik Tok, el expresidente relató que casi no conversó con Alejandro Toledo, pero sí con Castillo, a quien describió como “campechano y bonachón”.

Martín Vizcarra contó anécdota con Pedro Castillo en Barbadillo. Foto: composición LR
Martín Vizcarra contó anécdota con Pedro Castillo en Barbadillo. Foto: composición LR

Mediante un live de Tik Tok, con más de 26 mil conectados en tiempo real, el expresidente Martín Vizcarra recordó pasajes de su estancia en el penal de Barbadillo, en el que compartió brevemente reclusión con otros exmandatarios. El ex jefe de Estado señaló que con Alejandro Toledo "casi no habló", pero que sí tuvo tiempo de conversar con Pedro Castillo, a quien definió como una persona sencilla.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Con Toledo casi no hablé. Con quien tuve tiempo de conversar fue con Pedro Castillo. Bien campechano, bonachón, tenía detalles. Yo cuando recién llegué tuvo detalles, que te invite una frutita. Independientemente de que haya hecho un buen o mal gobierno, sino la persona que es, cómo tratas a la gente", sostuvo.

PUEDES VER: Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

lr.pe

Además, manifestó lo que sintió cuando escuchó que el juez aceptaba el requerimiento fiscal y dijo que sus argumentos o los de su abogado no le interesaron al juez. "El juez ya tenía una sentencia hecha. El juez no me escuchó a mí o a mi abogado. Lleva a una situación que yo la puedo asimilar, pero que afecta a la gente más cercana”, comentó.

Cabe recordar que el último 4 setiembre, Martín Vizcarra recobró su libertad tras la orden de excarcelación por parte del Poder Judicial. El exmandatario tenía una orden de 5 meses de prisión preventiva en su contra por las investigaciones en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

"Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia, como siempre lo he hecho, voy a estar asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial, como siempre lo he hecho y la jueza lo ha declarado. (…) Voy a permanecer en el país, no tengo impedimento de salida, y voy a estar en el país. No me voy a fugar, no me voy a asilar, porque tengo respeto a los que confían en mí y al sistema peruano, es mi palabra de honor", expresó.

Martín Vizcarra: ¿cuál fue la razón para anular la prisión preventiva en su contra?

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior revocó la prisión preventiva contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, al concluir que los argumentos del Ministerio Público no eran suficientes. Según la resolución, los fiscales no demostraron variaciones relevantes en el arraigo familiar del exmandatario ni presentaron nuevas pruebas que sustentaran la medida solicitada.

Además, el tribunal observó que los elementos expuestos por la Fiscalía ya habían sido revisados anteriormente y no aportaban evidencias nuevas.

El Ministerio Público había señalado que el hijo menor de Vizcarra figuraba con una dirección distinta en su DNI, lo que, a su juicio, evidenciaba falta de arraigo familiar. Sin embargo, los magistrados rechazaron este planteamiento y recordaron que, durante un allanamiento realizado el pasado marzo de 2024, el expresidente se encontraba en su vivienda junto a su esposa e hijo.

También, resaltaron que Vizcarra mantiene arraigo laboral mediante su vínculo con la empresa Urbaniza 3D, respaldado en documentos como títulos, informes, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

Respecto a los contratos entre Perú Primero y Vizcarra, los jueces advirtieron que algunos pagos se efectuaron después de la solicitud de prisión preventiva, aunque confirmaron que sí existe actividad laboral a través de la mencionada compañía.

Notas relacionadas
Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

Rafael Vela defiende pedido de prisión preventiva y cuestiona defensa de Martín Vizcarra: "No tiene ningún arraigo"

LEER MÁS
Martín Vizcarra en audiencia que busca anular su prisión preventiva: "No me fugaré, no me asilaré y no me autoeliminaré"

Martín Vizcarra en audiencia que busca anular su prisión preventiva: "No me fugaré, no me asilaré y no me autoeliminaré"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial evaluará el 29 de agosto apelación que podría dejarlo en libertad

Martín Vizcarra: Poder Judicial evaluará el 29 de agosto apelación que podría dejarlo en libertad

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

LEER MÁS
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

LEER MÁS
Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

LEER MÁS
Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

LEER MÁS
Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota