Mediante un live de Tik Tok, con más de 26 mil conectados en tiempo real, el expresidente Martín Vizcarra recordó pasajes de su estancia en el penal de Barbadillo, en el que compartió brevemente reclusión con otros exmandatarios. El ex jefe de Estado señaló que con Alejandro Toledo "casi no habló", pero que sí tuvo tiempo de conversar con Pedro Castillo, a quien definió como una persona sencilla.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Con Toledo casi no hablé. Con quien tuve tiempo de conversar fue con Pedro Castillo. Bien campechano, bonachón, tenía detalles. Yo cuando recién llegué tuvo detalles, que te invite una frutita. Independientemente de que haya hecho un buen o mal gobierno, sino la persona que es, cómo tratas a la gente", sostuvo.

PUEDES VER: Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

Además, manifestó lo que sintió cuando escuchó que el juez aceptaba el requerimiento fiscal y dijo que sus argumentos o los de su abogado no le interesaron al juez. "El juez ya tenía una sentencia hecha. El juez no me escuchó a mí o a mi abogado. Lleva a una situación que yo la puedo asimilar, pero que afecta a la gente más cercana”, comentó.

Cabe recordar que el último 4 setiembre, Martín Vizcarra recobró su libertad tras la orden de excarcelación por parte del Poder Judicial. El exmandatario tenía una orden de 5 meses de prisión preventiva en su contra por las investigaciones en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

"Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia, como siempre lo he hecho, voy a estar asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial, como siempre lo he hecho y la jueza lo ha declarado. (…) Voy a permanecer en el país, no tengo impedimento de salida, y voy a estar en el país. No me voy a fugar, no me voy a asilar, porque tengo respeto a los que confían en mí y al sistema peruano, es mi palabra de honor", expresó.

Martín Vizcarra: ¿cuál fue la razón para anular la prisión preventiva en su contra?

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior revocó la prisión preventiva contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, al concluir que los argumentos del Ministerio Público no eran suficientes. Según la resolución, los fiscales no demostraron variaciones relevantes en el arraigo familiar del exmandatario ni presentaron nuevas pruebas que sustentaran la medida solicitada.

Además, el tribunal observó que los elementos expuestos por la Fiscalía ya habían sido revisados anteriormente y no aportaban evidencias nuevas.

El Ministerio Público había señalado que el hijo menor de Vizcarra figuraba con una dirección distinta en su DNI, lo que, a su juicio, evidenciaba falta de arraigo familiar. Sin embargo, los magistrados rechazaron este planteamiento y recordaron que, durante un allanamiento realizado el pasado marzo de 2024, el expresidente se encontraba en su vivienda junto a su esposa e hijo.

También, resaltaron que Vizcarra mantiene arraigo laboral mediante su vínculo con la empresa Urbaniza 3D, respaldado en documentos como títulos, informes, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

Respecto a los contratos entre Perú Primero y Vizcarra, los jueces advirtieron que algunos pagos se efectuaron después de la solicitud de prisión preventiva, aunque confirmaron que sí existe actividad laboral a través de la mencionada compañía.